Luca Mutschler rückt beim FV Herbolzheim auf Seit den Bambini im Verein von PM FV Herbolzheim · Heute, 13:05 Uhr · 0 Leser

Luca Mutschler – Foto: Verein

Verlinkte Inhalte BZL Freiburg Herbolzheim

Der FV Herbolzheim freut sich, einen weiteren Spieler aus den eigenen Reihen im Aktivenbereich begrüßen zu dürfen: Luca Mutschler, seit den Bambini im Verein, gehört ab sofort zum Herrenkader der Gelb‑Schwarzen und setzt damit seinen langjährigen Weg beim FVH fort.

Ein FVH‑Eigengewächs

Mutschler durchlief sämtliche Jugendmannschaften des FV Herbolzheim und kennt den Verein wie kaum ein anderer. Viele Spieler aus dem aktuellen Team sind ihm seit Jahren vertraut – ein Vorteil, der seine Integration zusätzlich erleichtert. Position & Profil

Der 19‑Jährige fühlt sich im offensiven Mittelfeld am wohlsten und bringt dort Kreativität, Übersicht und Spielwitz ein.

Ausbildung & Persönlichkeit

Parallel zum Fußball absolviert Mutschler seine Ausbildung zum Groß‑ und Außenhandelskaufmann. Seine strukturierte, zielorientierte Art zeigt sich auch auf dem Platz: ehrgeizig, lernwillig und bereit, Verantwortung zu übernehmen. Sportliche Ziele

Luca Mutschler geht seine erste Herrensaison mit klaren Ambitionen an:

Sich im Herrenbereich weiterentwickeln; Den nächsten Schritt machen; Einen guten Platz im Team erarbeiten; Langfristiges Ziel: fester Bestandteil des Kaders 1 werden. Diese Zielstrebigkeit macht ihn zu einem spannenden Perspektivspieler für die kommenden Jahre.