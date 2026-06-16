Luca Mischnik wechselt zum TSV Wallhöfen

– Foto: Gerhard Stelljes

Der TSV Wallhöfen hat via Instagram seinen fünften Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Mit Luca Mischnick schließt sich ein weiterer Spieler dem Kreisligisten an.

Für Mischnick ist es zugleich eine Rückkehr an eine bekannte Wirkungsstätte. Mit seinem Wechsel zum TSV kehrt er dorthin zurück, wo er einst seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich gesammelt hat. Dazwischen folgten Stationen bei Bornreihe, Osterholz, Hambergen und dem TSV Karlshöfen. In der vergangenen Saison spielte er zehn Mal für Bornreihe II in der Kreisliga und erzielte dabei zwei Treffer.

In Wallhöfen trifft der Neuzugang zudem auf zahlreiche bekannte Gesichter aus früheren Stationen. Dadurch dürfte ihm die Eingewöhnung im neuen Umfeld erleichtert werden.