Luca Meyer gelingt Blitz-Hattrick für BW Hollage

Einige faustdicke Überraschungen gab es in der zweiten Runde des Bezirkspokal in der Region Osnabrück. Landesliga-Aufsteiger VFR Voxtrup unterlag beim Bezirksligisten SV Bad Laer durch vier Tepe-Tore mit 2:5. Der SSC Dodesheide schied in einem Offensivspektakel mit einer 3:5 beim weiterhin im Aufwind befindlichen TSV Venne aus. Nach sieben Spielminuten hatte Luca Meyer BW Hollage bei Eintracht Rulle mit 3:0 in Führung gebracht und damit für das Weiterkommen in die nächste Runde gesorgt. Landesligist SC Melle 03 hatte viel Mühe und einen bärenstarken Torwart beim dem 4:3-Erfolg im Elfmeterschiessen gegen den Hagener SV. Der SV Bad Rothenfelde scheiterte im Liga-Duell etwas überraschend mit 1:2 gegen den SC Glandorf.

Ich bin absolut Stolz auf die Mannschaft, auf die Leistung die sie gebracht hat. Elfmeterschiessen ist halt immer etwas Glücksache. Glückwunsch an SC Melle 03 für das Weiterkommen. Aber ich bin absolut zufrieden mit der Leistung meiner Jungs. Darauf können wir aufbauen, jetzt noch etwas Wunden lecken etwas entspannen und dann am Freitag beim TSV Riemsloh versuchen, an die gute Leistung anzuknüpfen,“ sagte uns Trainer Mathias Lührmann vom Hagener SV.

TSV Venne - SSC Dodesheide 5:2 (4:2)

Bis zur Mitte der ersten Halbzeit hatten die Gäste eine 2:1-Führung vorgelegt. Nach einer halben Stunde Spielzeit entschied der Schiedsrichter nach einem heftigen Einsteigen von SSC-Keeper Valentin Regenbrecht auf Strafstoß und Feldverweis. Adrian Meyer nutzte den Strafstoß zum 2:2-Ausgleich. Dem SSC unterliefen einige Nachlässigkeiten die der TSV Venne eiskalt zur 4:2-Pausenführung nutzte. Damit war das Spiel gedreht, Tardeli Malung gelang nach einer Stunde mit dem Treffer zum 5:2 bereits eine Vorentscheidung gegen den SSC in Unterzahl.

„Wir haben einen breiten Kader und haben heute rotiert um möglichst vielen Spielern auch Spielpraxis zu geben. Natürlich wollten wir das Spiel heute auf jeden Fall gewinnen. Es ist im Spiel nicht aufgefallen, dass wir lange in Unterzahl gespielt haben. Wir hatten aber zu viele Nachlässigkeiten im Spiel und haben unzählige individuelle Fehler gemacht. Das war dann ausschlaggebend für den Spielausgang und wir müssen diese Fehler schnell abstellen. Übernächste Woche haben wir hier im Meisterschaftsspiel die Chance auf eine Revanche,“ sagt uns SSC-Coach Yannik Flottmann.

"In den ersten Minuten hat Dodesheide ordentlich Dampf gemacht und wir brauchten einige Zeit, um ins Spiel zu kommen. Nach dieser Phase machen wir schnell das 1:0, kassieren aber zwei Gegentore nach einem Eckball. Knackpunkt war dann schon die rote Karte und der Elfmeter. Dadurch kippt das Spiel in unsere Richtung und abgesehen von der Schlussphase hatten wir die Partie auch im Griff. Vor allem freut uns, dass wir trotz einiger Wechsel im Vergleich zum Wochenende so eine überzeugende Leistung auf den Platz bekommen, das spricht für die Qualität der Jungs. Jetzt wollen wir am Sonntag gegen GM-Hütte nachlegen,“ lautet das Statement von Patrick Klöppel (TSV Venne).

SV Bad Laer - VFR Voxtrup 5:2 (2:1)

Die frühe Führung durch Fabio Lopes für den Landesliga-Aufsteiger drehte der SV Bad Laer durch vier Treffer von Jannik Tepe und einem Tor von Tom Deberhäuser bis zur 70. Minute in eine 5:1-Führung. Philipp Maßmann gelang lediglich noch der Anschlußtreffer für die Gäste.

– Foto: Fupa