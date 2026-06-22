Luca Macke wechselt zum Bovender SV

– Foto: FC Sülbeck/Immensen

Der Bovender SV hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Vom FC Sülbeck/Immensen wechselt Luca Macke an den Südring. Das gab der Landesligist via Instagram bekannt.

Der Neuzugang absolvierte im Frühjahr zwei Probetrainings beim Landesligisten und hinterließ dabei einen positiven Eindruck. Dabei machte Macke nicht nur mit seinen flexiblen Einsatzmöglichkeiten auf beiden Außenbahnen – sowohl in der Defensive als auch in der Offensive – auf sich aufmerksam, sondern überzeugte auch menschlich.

Wie der Verein mitteilt, blieb der Außenspieler nach den Trainingseinheiten noch länger bei der Mannschaft und zeigte damit, dass ihm auch das Vereinsleben abseits des Platzes wichtig ist. Der Bovender SV erhofft sich von ihm daher nicht nur sportliche Impulse, sondern auch einen positiven Einfluss auf den Teamgeist.