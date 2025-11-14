Luca Leistner: »Es gibt Parallelen zur Meistersaison«

Immer Vollgas: Luca Leistner (rechts). – Foto: Sascha Dorsch

Er steht sinnbildlich für den Weg des FC Eintracht Bamberg. Luca Leistner ist noch jung, aber bereits sehr erfahren. Obwohl er erst 22 Jahre alt ist, konnte er bereits eine Bayernliga-Meisterschaft feiern und musst einen Regionalliga-Abstieg hinnehmen. Zudem ist er Mannschaftssportler durch und durch, wie im FuPa-Interview deutlich wird...

Luca, darf man das Coburg-Spiel als Sinnbild für Deinen Spielercharakter verstehen? Nur gut zehn Minuten nach Deiner Einwechslung hast Du ein Tor gemacht, was nicht unbedingt zu Deinen prägendsten Fähigkeiten gehört...

Ich würde sagen, ja. Ich bin zwar jetzt nicht der Spieler, der bekannt dafür ist, in jedem Spiel ein Tor zu erzielen. Aber bei hitzigen Spielen reinzukommen und alles zu geben, ist genau meins.

Euer Chef Sascha Dorsch charakterisiert Dich als „Spieler wie wir ihn uns vorstellen. Auf dem Platz unglaublich leidenschaftlich und variabel. Neben dem Spielfeld ein guter Typ, der immer mehr zum Anführer reift“. Würdest Du das so unterschreiben?

Ja, das würde ich so unterschreiben. Auch würdest Du es verstehen, „wenn Du mal auf der Bank sitzen musst“ wie gegen Coburg. Steht dieses Verständnis nicht im Gegensatz zum zentralen Sportgedanken, immer sein Bestes geben zu wollen?

Es gibt keinen Fußballer, der gerne von der Bank aus zuschaut. Deswegen finde ich es umso wichtiger, alles reinzuwerfen, wenn man eingewechselt wird. weil es oft auch spielentscheidend sein kann.

Inwiefern kannst Du der Mannschaft helfen, wenn Du nicht spielst?

Mit genau dem, was ich mitbringe, wenn ich eingewechselt werde - meiner Leidenschaft und meinem Willen.

Themawechsel: Von außen betrachtet läuft's bei den Domreitern nach dem Regionalliga-Abstieg nicht so gut wie erwartet. Habt Ihr auch im inneren Kreis dieses Gefühl?

⁠Nein, haben wir nicht. Obwohl Du erst 22 Jahre alt bist, bist Du schon gefühlt eine Ewigkeit dabei, hast unter anderem den Bayernliga-Aufstieg miterlebt. Gibt's Parallelen zur überraschend erfolgreichen Saison 2022/2023?

Ja, es gibt Parallelen zur Meistersaison. Unter anderem, dass sich am Gedanken der Mannschaft, jedes Spiel gewinnen zu wollen, nichts geändert hat und man dann am Ende der Saison schauen muss, was dabei raus kommt. Das Gesicht der Mannschaft ändert sich immer wieder gravierend. Viele gute Spieler wie Kaube, Tranziska oder Hack sind weiter gezogen. Demotiviert einem das als Zurückgebliebenen nicht, wenn regelmäßig die besten Mitspieler sich höherklassig probieren?

Nein. Man gönnt es den Spielern, dass sie diesen Schritt gehen können und es auch machen. Dadurch wird man nicht demotiviert, eher das Gegenteil ist der Fall.

