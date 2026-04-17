Luca Lausberg kehrt als Sportvorstand zum VfL Sindorf zurück Düren-Coach übernimmt mit Marko Küppers das Ruder – Trainer Arif Cinar scheidet im Sommer aus. von red · Heute, 14:37 Uhr · 0 Leser

Greift beim VfL Sindorf im Sportvorstand an: Luca Lausberg – Foto: Ayhan Gündüz

Mitten im nervenaufreibenden Abstiegskampf stellt sich der VfL Sindorf für die kommende Spielzeit neu auf. Der Verein verkündete am Freitag eine tiefgreifende strukturelle Neuausrichtung im sportlichen Bereich. Mit Luca Lausberg kehrt ein alter Bekannter zurück, der künftig gemeinsam mit seinem ehemaligen Weggefährten Marko Küppers die Geschicke im Hintergrund leiten wird. Währenddessen steht fest, dass die Ära von Arif Cinar nach nur einer Saison bereits im Sommer endet.

Die Nachricht aus Sindorf lässt aufhorchen. Luca Lausberg, der im Februar seinen Abschied als Trainer beim Mittelrheinligisten 1. FC Düren zum Saisonende bekannt gegeben hatte, zieht es zurück an seine alte Wirkungsstätte. Zwischen 2022 und Anfang 2024 führte der heute 31-Jährige den VfL bereits erfolgreich durch die Bezirks- in die Landesliga. In seiner neuen Rolle wird er jedoch nicht an der Seitenlinie stehen, sondern gemeinsam mit Marko Küppers den neu geschaffenen Sportvorstand bilden. Damit setzt der Verein auf ein Duo, das den Klub und seine Strukturen kennt. "Beide kennen den Verein sehr gut und haben bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass sie erfolgreich zusammenarbeiten können. Unser Ziel ist es, den VfL Sindorf unabhängig von der Ligazugehörigkeit sportlich zu stabilisieren und nachhaltig weiterzuentwickeln", wird der 1. Vorsitzender Hans-Peter Floss in einer Vereinsmeldung zitiert.

"Neue Perspektive" für Lausberg Für Lausberg bedeutet der Wechsel nach Sindorf auch einen bewussten Rückzug vom Trainingsplatz, um die strategische Entwicklung voranzutreiben. "Ich freue mich sehr, zukünftig in einer neuen Funktion beim VfL Sindorf mitwirken zu können und eine solide Basis für die sportliche Zukunft des Vereins mitzugestalten. Nach meiner Entscheidung, meine Trainerlaufbahn im Sommer ruhen zu lassen, haben wir sehr konstruktive Gespräche mit dem Vorstand geführt. In meiner neuen Rolle habe ich die Möglichkeit, gemeinsam mit Marko die sportlichen Themen im Hintergrund weiterzuentwickeln und aus einer neuen Perspektive zu gestalten", sagt Luca Lausberg in einer Vereinsmeldung zu seiner neuen Aufgabe. Arif Cinar nur noch bis Sommer auf dem Trainerstuhl Die personelle Neuaufstellung im Vorstand geht einher mit einem Wechsel auf der Trainerbank. Arif Cinar, der derzeit in Doppelfunktion als Trainer und sportlicher Leiter agiert, wird sein Amt zum Saisonende niederlegen. Der 46-Jährige hat den Verein bereits über seinen Entschluss informiert. "Wir bedanken uns bereits heute ausdrücklich für seine engagierte Arbeit in den vergangenen Monaten. Mit großem Einsatz und einer leidenschaftlichen Herangehensweise hat er unserer Mannschaft wichtige Impulse verliehen und neue Energie eingebracht", lautet es von Vereinsseiten.