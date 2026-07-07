Luca Komann zurück beim SV Niederschopfheim

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Der 18 Jahre alte Defensivspieler Luca Komann kehrt zum Fußball-Landesligisten SV Niederschopfheim zurück.
Er hatte dort seine sportliche Laufbahn begonnen, wechselte dann zum Offenburger FV und konnte zuletzt mit dem FC Teningen den Aufstieg in die Oberliga feiern. Der gebürtige Hofweierer wolle nun beim SVN die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen, teilte der Verein mit.