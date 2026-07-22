Luca Kazelis spielt weiter für den FC Kray

Luca Kazelis bliebt dem FC Kray weiter treu. – Foto: FC Kray

Auch Luca Kazelis wird in der kommenden Saison das Trikot des FC Kray in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2 tragen.

Der 27-jährige Offensivspieler wechselte im vergangenen Sommer vom Oberligisten VfB Homberg zurück an die Buderusstraße und wusste direkt zu überzeugen. In 24 Spielen erzielte der schnelle Linksfuß elf Tore und bereitete weitere sechs Treffer vor.

Luca Kazelis ist offensiv variabel einsetzbar und bringt mit seinem Tempo und seiner Qualität am Ball immer wieder den Unterschied. Bereits von 2019 bis 2023 lief er für den FC Kray auf und kennt den Verein daher bestens. Ausgebildet wurde er in den Nachwuchsleistungszentren von Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf.