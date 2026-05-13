Luca Kaiser von Luhe-Wildenau nach Tännesberg

Sportlicher Leiter Lucio Lobinger (rechts) präsentiert mit Luca Kaiser den nächsten neuen Spieler. – Foto: Verein

Der 25-jährige Kaiser ist offensiv flexibel einsetzbar, kann sowohl auf der „Zehn“ als auch auf den offensiven Außenpositionen spielen. Im Winter war er von der SpVgg Schirmitz zum SC Luhe-Wildenau gewechselt. Beim Landesligisten konnte er sich jedoch nicht entscheidend durchsetzen. Sechs Kurzeinsätze stehen zu Buche. Sieben Mal lief Kaiser zudem fürs Wildenauer Kreisligateam auf (ein Tor, drei Assists). In Tännesberg freut man sich auf das neue Gesicht: „Luca ist genau der Typ Kreativspieler, nach dem wir gesucht haben. Er kann als Zehner nicht nur unsere Offensive in Szene setzen, sondern hat auch selbst enorm viel Zug zum Tor. Zudem bringt er genau die Mentalität mit, die wir uns für unser Team wünschen“, sagen Sportlicher Leiter Lucio Lobinger und Trainer Ibrahim Devrilen, die von einem „weiteren Neuzugang, der mit seiner Art sowohl sportlich als auch charakterlich perfekt zu unserem Verein passt“ sprechen. „Umso mehr freuen wir uns, dass er sich für uns entschieden hat.“



Luca Kaiser selbst freut sich ebenfalls auf die neue Herausforderung: „Ich hatte beim SC Luhe-Wildenau eine kurze, aber gleichzeitig auch eine schöne Zeit. Jetzt habe ich mich aber bewusst für den TSV Tännesberg entschieden. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Beginn an sehr positiv und ich freue mich auf die neue sportliche Herausforderung.“



