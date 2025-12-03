Luca Janßen und die Sehnsucht nach einem schnellen Comeback

Der zuvor meist als Einwechselspieler eingeplante Luca Janßen kam ab Oktober zu mehreren Startelfeinsätzen in der Oberliga Niederrhein. Doch kürzlich stoppte das Eigengewächs des SV Sonsbeck eine Zerrung. Warum er den Kopf oben behält.
Elf von 15 möglichen Oberliga-Spielen hat Luca Janßen in dieser Saison für den SV Sonsbeck absolviert. Dazu alle vier möglichen Partien im Niederrheinpokal. Klingt nach einer mindestens ordentlichen Bilanz für das gerade 25 Jahre alt gewordene Eigengewächs, das seit zwei Jahrzehnten für seinen Heimatverein kickt. Doch nur drei der insgesamt 15 Pflichtspiele hat Janßen durchgespielt.
Als der Mittelfeldakteur ab Mitte Oktober häufiger in der Startelf auftauchte, trübte eine Ampelkarte im kleinen Derby gegen den 1. FC Kleve (1:1) das Bild. Im Pokal gegen den MSV Duisburg wechselte ihn Trainer Heinrich Losing eine gute halbe Stunde vor Schluss ein. Im Anschluss half Janßen beim 2:1-Sieg gegen den VfL Jüchen-Garzweiler über die gesamten 90 Minuten auf der Rechtsverteidiger-Position aus und machte seine Sache gut. Doch im Training danach zog sich der Sonsbecker eine Zerrung zu und fiel deshalb vergangenes Wochenende für das Spiel in Baumberg (1:3) aus.
Seine Verletzungshistorie mag neben dem Konkurrenzkampf im Kader ein Grund sein, warum bislang selten viele 90-Minüter am Stück herumgekommen sind für den 1,78 Meter großen Rechtsfuß, der noch zu Landesliga-Zeiten unter Losing in der Ersten des SVS debütierte. Mal war das Schambein entzündet, mal der Meniskus lädiert – oder es zwang ihn, wie aktuell, eine muskuläre Verletzung zu einer Pause.
Aufgeben ist aber kein Thema für Janßen. „Ich bin ehrgeizig, hatte eine gute Vorbereitung und gehöre fest zum Oberliga-Kader“, sagt er und hofft, in diesem Kalenderjahr noch zum Einsatz kommen zu können. Denn nach einem Schreckmoment, als ihm kürzlich im Training der Schmerz in den hinteren Oberschenkel führ, war zügig klar, „dass es doch nicht so schlimm ist“, sagt Janßen. Die weitere Genesung wird zeigen, ob seine Hoffnung auf weitere Spielminuten bis zur Winterpause erfüllt wird.
Zweimal geht es für seinen Verein, der bislang fünf Siege und drei Remis einfuhr sowie siebenmal leer ausging, noch um wichtige Zähler – Sonntag beim SC St. Tönis und am Samstag danach gegen den SV Biemenhorst. Ziel ist es, das Punktekonto über die 20er-Marke zu bringen. Was alles nötig ist, um erfolgreich zu sein, weiß Janßen auch aufgrund seines beruflichen Hintergrunds.
Nach einem Bachelor-Sportstudium in Köln samt dreimonatigem Praktikum im Nachwuchsleistungszentrum seines zweiten Lieblingsklubs Borussia Mönchengladbach studiert Janßen nunmehr für das Lehramt Sonderpädagogische Förderung an der Universität Duisburg-Essen. Außerdem trainiert der B-Lizenz-Inhaber die A-Junioren des SVS in der Grenzlandliga.
Zwei seiner Schützlinge dürfen regelmäßig bei den Einheiten der Oberliga-Mannschaft mitwirken. „Ich finde es gut von Heinrich, dass er den Jungs die Chance gibt“, sagt Janßen. Kimon Beckovic und Liam Ingendahl sind wie er selbst Mittelfeldspieler. Beckovic stand sogar schon gemeinsam mit seinem Jugendtrainer Janßen in einem Punktspiel auf dem Platz, kam beim aktuellen Tabellenzweiten, der Spielvereinigung Schonnebeck, für die letzten fünf Minuten in die Partie. Ob der 0:6-Klatsche ein zweifelhaftes Vergnügen, gleichwohl aber eine sicherlich wertvolle Erfahrung.
Weitere Erfahrungen – möglichst positive – gönnt Luca Janßen dem Nachwuchs und möchte sie auch selbst sammeln. „Ich bin glücklich hier in Sonsbeck“, sagt er und wäre wohl noch glücklicher, wenn er schnell gesund werden würde und von weiteren Verletzungen verschont bliebe. So könnte es für den technisch versierten Kicker noch etwas werden mit mehreren 90-Minütern am Stück für seinen Heimatklub.