Luca Janßen und die Sehnsucht nach einem schnellen Comeback

Zwei seiner Schützlinge dürfen regelmäßig bei den Einheiten der Oberliga-Mannschaft mitwirken. „Ich finde es gut von Heinrich, dass er den Jungs die Chance gibt“, sagt Janßen. Kimon Beckovic und Liam Ingendahl sind wie er selbst Mittelfeldspieler. Beckovic stand sogar schon gemeinsam mit seinem Jugendtrainer Janßen in einem Punktspiel auf dem Platz, kam beim aktuellen Tabellenzweiten, der Spielvereinigung Schonnebeck, für die letzten fünf Minuten in die Partie. Ob der 0:6-Klatsche ein zweifelhaftes Vergnügen, gleichwohl aber eine sicherlich wertvolle Erfahrung.

Weitere Erfahrungen – möglichst positive – gönnt Luca Janßen dem Nachwuchs und möchte sie auch selbst sammeln. „Ich bin glücklich hier in Sonsbeck“, sagt er und wäre wohl noch glücklicher, wenn er schnell gesund werden würde und von weiteren Verletzungen verschont bliebe. So könnte es für den technisch versierten Kicker noch etwas werden mit mehreren 90-Minütern am Stück für seinen Heimatklub.