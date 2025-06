Luca Janßen plant Comeback in der Oberliga-Mannschaft

Neuer Anlauf für Janßen

Aktuell setzt sich der SVS-Kader für die Spielzeit 2025/26 aus 21 Fußballern zusammen – dazu gehört auch Eigengewächs Luca Janßen, der im vergangenen Sommer nach 52 Partien in der ersten Mannschaft mit nur 20 Jahren aus aus gesundheitlichen Problemen sein Karriereende verkündet hatte. „Er wird die Vorbereitung mitmachen. Luca ist wieder gesund und möchte nochmals angreifen. Vor dem Start der Meisterschaft werden wir dann gemeinsam entscheiden, ob’s für die Oberliga reicht“, sagt Losing. Janßen gab sein Comeback in der zweiten Mannschaft, erzielte in der Hauptrunde in acht Partien 13 Treffern und feierte kürzlich den Aufstieg in die Kreisliga A.