Luca Janssen: „Ich muss etwas Geduld mitbringen“

Er trägt zwar die Sechs auf dem Rücken, ist aber ein klassischer Zehner. Also ein Regisseur, der seine Angreifer in Szene setzt und ganz nebenbei auch noch mit einem Torriecher ausgestattet ist. Dreimal hat Luca Janssen mit dem A-Ligisten Viktoria Winnekendonk um Haaresbreite den Aufstieg in die Bezirksliga verpasst. Seine persönliche Erfolgsbilanz in diesem Zeitraum: 40 Treffer und 49 Torvorlagen in 82 Einsätzen. Auf den Platz kehrt der 22-Jährige allerdings erst frühestens im Spätherbst zurück. Am vorletzten Spieltag erlitt er in der Partie beim SV Sevelen einen Bruch der Kniescheibe und damit die erste schwere Verletzung in seiner Laufbahn.