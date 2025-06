Luca Höffken landet verspätet in Budberg

Hinzu kommt: Sein jüngerer Bruder spielt bereits in der D-Jugend des SVB, und mit Henrik Skodacek studiert ein künftiger Teamkollege gemeinsam mit ihm. So kam eines zum anderen.

„Ich habe schon immer viel Positives über den Verein gehört. Es hat sich nie ergeben, jetzt hat aber einfach alles zusammengepasst“, erklärt Höffken, der beim SC Rheinkamp mit dem Fußball begann und anschließend von 2013 bis 2024 alle Jugendmannschaften des VfB Homberg durchlief. Dort bestritt er etliche Nachwuchs-Derbys gegen den SV Budberg.

Höffken brachte es zwar nicht zu einem Einsatz in der Oberliga, dafür stand er in der abgelaufenen Serie in seinem ersten Seniorenjahr fünfmal für Speldorf in der Landesliga zwischen den Pfosten. Die beiden Spiele gegen den SVB verfolgte er als Ersatztorwart von der Bank aus. In vier Partien während des schwachen Saisonstarts kassierte er insgesamt 24 Gegentore.

Der junge Torhüter zieht dennoch ein ehrliches Fazit: „Es war vorher klar, dass ich in erster Linie Erfahrung sammeln soll. Die Anzahl der Einsätze war für mich in Ordnung, auch wenn wir mit mir kein Spiel gewonnen haben. So viele Gegentore sehen auf dem Papier immer schlecht aus, aber ich habe trotzdem viel mitgenommen. Es hat Spaß gemacht.“

Während der SVB in Mülheim am letzten Spieltag die mit Rang drei beste Platzierung der Vereinsgeschichte verspielte, verabschiedete sich Höffken mit dem Klassenerhalt aus Speldorf.

Künftig steht der Schlussmann im A-Liga-Kader der zweiten Mannschaft von Ulf Deutz und Thomas Kehrmann. Gemeinsam mit Philipp Hebbering und Beachsoccer-Nationaltorhüter Marius Ebener, der als Standby-Spieler fungiert, bildet er das Torwartteam. Als neue Nummer eins wird Höffken seine Mitspieler am 1. Juli beim offiziellen Trainingsauftakt kennenlernen.

Wilke beobachtet den Keeper

Als sicher gilt, dass auch Tim Wilke, Coach der „Ersten“, ein Auge auf die Entwicklung des Neuzugangs werfen wird. Ein gelegentlicher Bankplatz bei der Landesliga-Truppe ist nicht ausgeschlossen. Marc Anders und Lorenz Delgado kämpfen dort noch um die Position des Stammtorhüters. „Es wurde mal angesprochen, ob ich mir das vorstellen kann. Wenn das angeboten wird, mache ich das gerne, aber das ist aktuell nicht mein vorrangiges Ziel“, sagt Höffken. Nach einer durchwachsenen Rückrunde will die zweite Mannschaft des SVB in der kommenden Saison wieder in der Spitzengruppe mitmischen. Auch Höffken teilt diesen Anspruch: „Das sollte unser Anspruch sein.“ Seine eigenen Stärken sieht er auf der Linie: „Ich bin kein schlechter Fußballer, aber spielerisch habe ich definitiv noch Luft nach oben.“

Ob sich die Unterschiede zwischen Landesliga und Kreisliga A für ihn als Keeper deutlich zeigen? „Im Tor merkt man das nicht so extrem wie auf dem Feld, dort musst du dich eher an Tempo und Laufarbeit anpassen.“

Seine Polizeiausbildung wird Luka Höffken im September 2026 abschließen. In welchem Bereich er später arbeiten wird, ist aktuell noch offen. Bis dahin wird er als Streifenpolizist auf den Straßen unterwegs sein – und natürlich parallel versuchen, das Budberger Tor so oft wie möglich sauber zu halten.