Luca Grillemeier wird dem SV Scherpenberg wohl lange fehlen

„Ich war im Krankenhaus. Der Arzt sprach einen Tag später von sechs Wochen Pause. Ich muss jetzt das MRT abwarten. Ich hoffe, dass der Arzt recht hat und ich nicht allzu lange raus bin.“ Sollte sich der Verdacht auf eine Fraktur des Schultereckgelenks bestätigen, wäre dies das Saison-Aus. Grillemeier hatte erst im vergangenen Jahr wegen einer Kreuzband-Verletzung eine längere Pause einlegen müssen.