Luca Grillemeier wird dem SV Scherpenberg wohl lange fehlen

Landesligist SV Scherpenberg hat am Sonntag nach 15 ungeschlagenen Partien in Serie wieder mal ein Pflichtspiel verloren. Die Heimpleite gegen den VfB Speldorf verfolgte Luca Grillemeier in der Zuschauerrolle. So geht’s dem verletzten Außenspieler.
Die lädierte rechte Schulter in seiner Jacke versteckt, sah der Flügelflitzer eine dominante zweite Halbzeit des SVS, die dennoch in einer 2:4-Niederlage endete. Der 21-Jährige war gegen den SV Biemenhorst Ende Januar in der letzten Aktion des Testspiels nach einem Foul unglücklich gefallen. „Ich habe es drei Mal knacken hören“, sagte Grillemeier zu der Szene. Die Nummer 7 des Moerser Landesligisten muss sich am Mittwoch einem MRT unterziehen. Anschließend herrscht Gewissheit.
„Ich war im Krankenhaus. Der Arzt sprach einen Tag später von sechs Wochen Pause. Ich muss jetzt das MRT abwarten. Ich hoffe, dass der Arzt recht hat und ich nicht allzu lange raus bin.“ Sollte sich der Verdacht auf eine Fraktur des Schultereckgelenks bestätigen, wäre dies das Saison-Aus. Grillemeier hatte erst im vergangenen Jahr wegen einer Kreuzband-Verletzung eine längere Pause einlegen müssen.
Angesprochen auf den erneuten Ausfall des Außenspielers sagte Trainer Sven Schützek: „Ich hatte selber mal etwas an der Schulter und weiß, wie langwierig das sein kann. Dann wird‘s dauern, bis er wieder richtig fit ist. Ich rechne persönlich erst wieder im Sommer mit ihm. Mir tut es unfassbar leid für Luca. Es ist bereits seine dritte Verletzung innerhalb kürzester Zeit.“
Bleibt also abzuwarten, ob der 21-Jährige dem SVS dieses Jahr im Aufstiegskampf noch weiterhelfen kann. Der Tabellenzweite der Gruppe 2 testet am Mittwoch, 19.30 Uhr, bei der SpVg Schonnebeck. Die Essener liegen in der Oberliga auf Rang vier.