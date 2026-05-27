Luca Grillemeier vermisst in Scherpenberg die Wertschätzung Luca Grillemeier steckt mit dem Landesligisten SV Scherpenberg mitten im Aufstiegskampf. Nach drei Jahren wird er die Moerser Richtung VfB Speldorf verlassen. Warum der 21-Jährige wechselt und was er kritisiert. von RP / Gabriel Graeber · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Luca Grillemeier wechselt zum VfB Homberg. – Foto: Daniel Deutsch (dd-Photography

Der SV Scherpenberg hat weiterhin beste Chancen, in die Oberliga Niederrhein aufzusteigen. Bei noch zwei ausstehenden Spielen heißt das Ziel: Mit zwei Siegen den SV Budberg von der Tabellenspitze verdrängen und am 7. Juni die Meisterschaft feiern. So oder so bastelt der SVS um Cheftrainer Sven Schützek am neuen Kader – Luca Grillemeier gehört dann nicht mehr dazu. Das sind die Gründe.

Grillemeier klagt über zu wenig Spielzeit Grillemeier wird in der kommenden Saison ein grün-weißes Trikot tragen. Der 21-Jährige schließt sich dem VfB Speldorf an. Der VfB hatte im Februar Scherpenbergs Ungeschlagenserie von zwölf Spielen ohne Niederlage beendet. Grillemeier erzählt, wie der Transfer zustande kam: „Speldorfs Sportlicher Leiter, Martin Hauffe, hat mich kontaktiert. Wir kennen uns noch aus der gemeinsamen Zeit in Scherpenberg. Wir haben Gespräche geführt, und ich hatte direkt ein gutes Gefühl. Das Projekt hat mir zugesagt, und mir wurde direkt das Vertrauen ausgesprochen.“ Grillemeier schiebt hinterher: „Ich kam nach meinen Verletzungen in Scherpenberg leider nicht mehr wirklich zum Zug. Ich bin ein junger Spieler und brauche Spielzeit. Natürlich wäre ich den Weg gerne mit in die Oberliga gegangen, aber ich möchte mich weiterentwickeln und muss dafür spielen.“

In den drei Jahren beim SVS nahmen Grillemeiers Einsatzzeiten sukzessive ab. Nachdem der Offensivakteur in seiner ersten Saison noch auf 33 Landesliga-Partien kam, waren es in der zweiten nur noch 21. In der laufenden Spielzeit kommt Grillemeier, auch verletzungsbedingt, auf gerade mal 13 Einsätze – die meisten davon von der Bank aus. „Ich möchte mit Scherpenberg aufsteigen“ Fehlende Spielzeit, aber auch fehlende Wertschätzung seitens des Vereins sorgten jetzt für den Wechsel zum Tabellensechsten der Landesliga: „Mir wurde gesagt, dass es ein Gespräch zur nächsten Saison geben soll. Leider hat dieses nie stattgefunden. In der Zeit kam dann Speldorf auf mich zu und gab mir ein gutes Gefühl.“