Luca Grillemeier sorgt für Testspiel-Schreckmoment

Im letzten Testspiel der Wintervorbereitung gegen den klassenhöheren SV Biemenhorst erspielte sich Landesligist SV Scherpenberg viele gute Chancen, allerdings ohne diese konsequent zu verwerten. Mit einem 2:2 (0:1) gingen die Teams auseinander. Weshalb Co-Trainer Gregor Grillemeier am Sonntag an der Seitenlinie stand und warum sein Enkel Luca für den Rückrunden-Auftakt fraglich ist.
Die Hausherren zeigten vor allem in der zweiten Hälfte ihre Qualitäten. Das Gegentor durch Niklas Laigre war kurz vor der Pause (44.) gefallen. Bereits zu Beginn der zweiten Halbzeit sorgten die Blau-Weißen durch intensives Pressing für Ballverluste im Spielaufbau der Gäste. In der 51. Minute hielt SVB-Keeper Lennart Brandes den Ball länger als acht Sekunden in der Hand.
So kam die neue Regel zum Tragen: Der Schiri gab eine Ecke für die Moerser. Diese brachte Gabriel Derikx mustergültig auf den Kopf von Jasin Saili, der mit Hilfe des rechten Innenpfostens das 1:1 erzielte. Danach bestimmten die Hausherren die Partie und konnten durch ihr Pressing den Ball immer wieder in der gegnerischen Hälfte gewinnen, aber ohne daraus Kapital zu schlagen. Dies befand auch Gregor Grillemeier, der den beruflich verhinderten Chefcoach Sven Schützek vertrat: „Der Gegner hat sehr destruktiv gespielt – zum Teil mit einer 5er-Kette. Wir haben uns in manchen Situationen nicht clever angestellt.“
Max Peerenboom nutzte schließlich die erste wirkliche Chance des Oberligisten in der zweiten Hälfte. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld knallte der 18-Jährige die Kugel aus der Drehung unter die Latte (84.).
In der letzten Szene des Spiels dribbelte Luca Grillemeier durch den Strafraum und wurde von den Beinen geholt. Er blieb Minuten lang am Boden liegen. „Er ist wohl auf die Schulter gefallen. Wir hoffen, dass es keine schlimmere Verletzung ist“, so Gregor Grillemeier. Ob’s für den 21-Jährigen für den Restart in Rellinghausen reicht, ist mehr als fraglich. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kaan Terzi sicher (90.+2) und sorgte dafür, dass Scherpenberg auch im letzten Vorbereitungsspiel ohne Niederlage vom Platz ging.
Der vom GSV Moers gekommene Winterneuzugang Nils Christian Werner (Leistenprobleme) wird am nächsten Sonntag auf jeden Fall fehlen.
