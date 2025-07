Luca Fenzl freut sich mit Monheim auf Fortuna

Am Samstag empfängt Oberligist 1. FC Monheim Fortuna Düsseldorf – es ist das erste Highlight in der Vorbereitung, aber vor allem ein besonderes Spiel für Luca Fenzl: Der ehemalige Ratinger Torwart ist großer Sympathisant des Zweitligisten. Was er zum jetzigen Testspiel und zum damaligen Relegations-Drama gegen Bochum sagt.

Mit seinem Wechsel vom Liga-Konkurrenten Ratingen 04/19 zum 1. FC Monheim war klar, dass es für Luca Fenzl ein besonderes Spiel geben würde: Am Samstag empfängt sein neuer Oberligist Fortuna Düsseldorf, und der Torwart ist großer „Sympathisant“ des Zweitligisten, wie er es im Gespräch mit unserer Redaktion ausdrückt. „Ich bin ein Düsseldorfer Jung – das weiß auch jeder“, sagt der 22-Jährige, der am 8. November 2002 in der Landeshauptstadt geboren wurde und auch in der Jugend der Rot-Weißen spielte.

Fenzls erster Verein war der TSV Urdenbach, dann ging es zum VfB 03 Hilden. „Da haben wir in der C-Jugend eine ganz gute Saison gespielt, und so wurde Fortuna auf ein paar von uns aufmerksam. Zum Beispiel Batuhan Özden, der jetzt beim KFC Uerdingen ist, oder Antonio Militello. Wir sind zu fünft zur Fortuna gegangen und haben da in der U15-Regionalliga gespielt. Leider sind wir in dem Jahr abgestiegen“, erinnert sich Fenzl, der trotzdem in Düsseldorf blieb und erst Benjamin Skalnik – nun Sportlicher Leiter des KFC – und dann in der U17 die Ex-Profis Jens Langeneke und Heiko Westermann als Trainer-Duo hatte.

Danach entschloss sich der Keeper zum Wechsel zu Rot-Weiss Essen. „Ich habe da in der Jugend-Bundesliga mehr Perspektive gesehen“, beschreibt Fenzl, der im Jahr 2021 in Ratingen seine erste Senioren-Station antrat als Teil eines Trios mit Dennis Raschka und Dario Ljubic: „Das waren vier gute Jahre bei 04/19, ich habe viel gelernt. Dennis und Dario haben mir viel gezeigt und mich an die Hand genommen im Seniorenbereich.“ 57 Pflichtspiele hat er für Ratingen absolviert, vor allem im Niederrheinpokal gab es Highlights: Das 2:3 nach Verlängerung im Viertelfinale der vergangenen Saison gegen den späteren Drittliga-Aufsteiger MSV Duisburg oder der Weg ins Halbfinale der Saison 2022/23, als Fenzl im Achtelfinale bei der SpVg Schonnebeck beim 5:2-Sieg nach Elfmeterschießen alle drei Versuche der Essener parierte.

Zur kommenden Oberliga-Saison sei es nun aber „Zeit für den nächsten Schritt“ gewesen, sagt der Keeper, der so von einem Verein, der sich auf der Torwart-Position neu aufstellen wollte, zu einem anderen mit demselben Plan wechselte. Mit ihm fanden auch Mittelfeldmann Tim Klefisch und Stürmer Zissis Alexandris den Weg aus Ratingen nach Monheim, auch für sie ist es nach dem Trainingsauftakt am Donnerstag nun am Samstag gegen Fortuna das erste Highlight der Vorbereitung.

Gegenseitiger Respekt

So wie Fenzl mit dem Düsseldorfer Zweitligisten sympathisiert, fiebert sein früherer Ratinger Gespannpartner Raschka mit dem VfL Bochum – und das war in der Spielzeit 2023/24 ausgerechnet die Paarung für die Relegation um den Aufstieg in die Bundesliga. Aus Fortunas Sicht hätte sie nicht dramatischer verlaufen können mit dem 3:0-Sieg im Hinspiel, dem 0:3 im Rückspiel und dem anschließenden Scheitern im Elfmeterschießen.

Wie die beiden damaligen 04/19-Torhüter das erlebten? „Als die Paarung feststand, haben Dennis und ich uns gegenseitig versprochen, dass wir uns damit nicht aufziehen, bis alles durch ist“, berichtet Fenzl. „Das Einzige, was ich nach dem Hinspiel gesagt habe, war: ,Erst am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt‘. Das ist ein Insider zwischen uns, den es schon länger gibt. Dennis hatte Bochum nach dem Hinspiel schon abgeschrieben. Er hatte ursprünglich Karten für das Rückspiel, ist aber dann doch zu Hause geblieben. Ich war im Stadion.“ Seine Erfahrung: „Das war sportlich eine der schlimmsten Niederlagen, die ich als Fan oder Sportler je erlebt habe. So eine emotionale Achterbahnfahrt. Als Sportler kannst du die Schmerzen nach so etwas verstehen. Wenn dir was am Fußball liegt, kennst du es, mit solchen Niederlagen umgehen zu müssen. Aber am Ende war es überragend, was daraus geworden ist. In der Stadt hat keiner schlecht darüber gesprochen, sondern alle haben anerkannt, dass Fortuna damals eine geile Saison gespielt hat.“

Ein ganz besonderes Spiel

Wenn er nun selbst gegen den Zweitligisten am Samstag spielen sollte – Leon Feher und Max Zeh sind seine Konkurrenten im Monheimer Tor –, muss sich aber niemand sorgen, dass Fenzl an Trikots oder Autogrammen des Gegners mehr interessiert ist, als daran, seinen Kasten möglichst sauber zu halten. „Ich werde da sicher nicht auf Trikot-Jagd gehen“, sagt der 22-Jährige und ergänzt: „Wenn ich eins haben wollte, schreibe ich Jamil.“ Siebert mit Nachnamen, U21-Nationalspieler und Fortuna-Profi, ist gemeint. „Ihn unterstütze ich am meisten. Wir haben schließlich in Düsseldorf lange zusammengespielt. Wir haben uns auch vor Kurzem noch zufällig getroffen. Das hat sich nicht so angefühlt, als würden wir schon lange nicht mehr in einem Team sein“, berichtet Fenzl.

Er weiß auch im Namen seiner neuen Mannschaft: „Das wird am Samstag ein besonderer Tag für uns alle – so ein Spiel hat man halt nicht alle Tage, und dafür betreibt man letztlich ja auch so viel Aufwand. Auch auf das Drumherum können wir uns freuen – Hut ab vor all unseren Ehrenamtlichen, die da mitmachen und das ermöglichen, dass wir so ein tolles Event haben können“, lobt Fenzl.

Die Monheimer Marschroute beschreibt der Torwart so: „Wir wollen uns so gut wie möglich verkaufen und eine gute Performance abliefern. Wir haben zwar erst einmal trainiert, aber alle sind heiß und freuen sich auf dieses Spiel. Wir wollen gut reinkommen in die Vorbereitung, denn auch wenn das ein Highlight-Spiel ist, ist es Vorbereitung. Da wollen sich alle zeigen, sich dem Trainer anbieten. Da muss jeder 110 Prozent geben.“ Chefcoach Dennis Ruess wird das sicher gerne hören.