Das ist Luca Dorsch. – Foto: Amafuma

Luca Dorsch kehrt nach Amern zurück Nach einem Jahr bei Union Nettetal kehrt Angreifer Luca Dorsch zu seinem Ex-Verein VSF Amern zurück. Sein Wechsel sorgte vergangenen Sommer für Unmut. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 Oberliga Niederrhein VSF Amern Nettetal Luca Dorsch

Die Freude auf beiden Seiten ist groß. Luca Dorsch (24 Jahre) wird in der kommenden Saison das Trikot der VSF Amern tragen. Aktuell steht der Angreifer noch beim Oberligisten SC Union Nettetal unter Vertrag. Pikant: Erst im Sommer 2024 war Dorsch nach vier Jahren bei Amern zum Konkurrenten nach Nettetal gewechselt.

Nun folgt nach einjährigem Gastspiel in der Oberliga die Rückkehr in die Heimat – schließlich wohnt Dorsch in unmittelbarer Platznähe. In seinen vier Spielzeiten bei den Vereinigten Sportfreunden war Dorsch nicht nur der erfolgreichste Torschütze, sondern durch seine präzisen Standards an einer Vielzahl weiterer Tore beteiligt. In 78 Spielen erzielte Dorsch selbst 40 Tore für Amern. „Ich bin allen Verantwortlichen in Nettetal dankbar, dass mir die Chance in der Oberliga gegeben wurde. Ich habe mich dort jederzeit wohlgefühlt. Es war eine schöne Erfahrung, auch mit Hinblick auf das Spiel beim MSV Duisburg. Gleichzeitig freue ich mich aber auch darauf, wieder bei meinem Heimatverein und unmittelbar vor meiner Haustüre Fußball spielen zu können. Es ist natürlich was Schönes, wenn man zu Fuß zum Platz gehen kann“, sagt Dorsch.

Alles geklärt In Nettetal gehört Dorsch mit bisher 28 Einsätzen (zwei Tore) zum Stammpersonal, absolvierte viele Partien über die volle Länge und meist von Anfang an. Nur vier Mal wurde er eingewechselt. Sein Wechsel im vergangenen Sommer an die Christian-Rötzel-Kampfbahn hatte die Verantwortlichen aus Amern verstimmt und für Unmut gesorgt. Doch mittlerweile sollen die Wogen wieder geglättet sein, betont zumindest Dorsch. „Wir haben die Sache gemeinsam am Tisch aus der Welt geschafft“, erklärte er kurz und knapp. „Jeder der Fußball spielt, muss den Ehrgeiz haben, so hoch wie möglich zu spielen. Die Art und Weise wie das dann abgelaufen ist, war damals nicht in Ordnung. Ich hatte das Gefühl, dass ich als Hauptverantwortlicher reagieren muss“, erklärte außerdem Amern-Trainer Willi Kehrberg, für den die Sache aber auch vom Tisch ist.