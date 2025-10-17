 2025-10-15T11:43:40.576Z

Wenn bei der SG Sauertal über Tore gejubelt wird, steht Luca Barthel (3.v.l.) oft im Mittelpunkt. – Foto: Sebastian Schwarz

Luca, das Juwel aus dem Sauertal

Kreisliga B 13: Luca Barthel ist bei der SG Sauertal Ralingen die personifizierte Torgarantie. Bereits mit 20 Jahren hat er sich im Seniorenbereich einen Namen gemacht – und auch höherklassige Clubs auf den Plan gerufen.rnrn

Bereits in der Vorsaison ließ es Luca Barthel mächtig krachen: Dem heute 20-jährigen Angreifer gelangen in seiner ersten Seniorensaison 37 Treffer und 17 Vorlagen für die SG Sauertal Ralingen. Auch in dieser Runde ist der in Edingen aufgewachsene Barthel, der bei einer Luxemburger Firma als Buchhalter arbeitet, wieder gut dabei. Mit aktuell elf Treffern hat Barthel etwas mehr als die Hälfte aller bisherigen Ralinger Tore (21) erzielt. Sein präziser Abschluss, die ausgeprägte Grundschnelligkeit und eine solide technische Ausbildung machen ihn zu einem Juwel. „Einen gewissen Torriecher kann man mir nicht absprechen. Ich stehe oft da, wo ich den Ball erwarten kann“, sagt er über sich.

Wer der erste Trainer von Luca Barthel war: Mit vier Jahren fing Barthel einst bei seinem Heimatverein FSV Ralingen unter Trainer Roland Bauer an. Weil er zwischendurch mal die Lust am Fußball verloren hatte, pausierte er knapp zwei Jahre lang. „Als B-Junior kamen dann die Motivation und der Ehrgeiz bei mir zurück. In der Bezirksliga sind wir damals auch richtig gefordert worden“, berichtet Barthel, der im ältesten A-Jugendjahrgang schon ein paar Mal in den Seniorenbereich reinschnupperte.

Aufrufe: 017.10.2025, 12:11 Uhr
Lutz SchinköthAutor