Luca, das Juwel aus dem Sauertal

Bereits in der Vorsaison ließ es Luca Barthel mächtig krachen: Dem heute 20-jährigen Angreifer gelangen in seiner ersten Seniorensaison 37 Treffer und 17 Vorlagen für die SG Sauertal Ralingen. Auch in dieser Runde ist der in Edingen aufgewachsene Barthel, der bei einer Luxemburger Firma als Buchhalter arbeitet, wieder gut dabei. Mit aktuell elf Treffern hat Barthel etwas mehr als die Hälfte aller bisherigen Ralinger Tore (21) erzielt. Sein präziser Abschluss, die ausgeprägte Grundschnelligkeit und eine solide technische Ausbildung machen ihn zu einem Juwel. „Einen gewissen Torriecher kann man mir nicht absprechen. Ich stehe oft da, wo ich den Ball erwarten kann“, sagt er über sich.