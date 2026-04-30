Luca Cungs vor U19-Finale: „habe ein sehr gutes Gefühl“

Für Käerjeng ist es das zweite Pokalfinale der Junioren als Fusionsverein, 1967 stand die US Bascharage Union Luxemburg gegenüber und verlor mit 3:1. In der Neuzeit, sprich 2013 (3:1 gegen Fola) und 2023 (3:2 n.E. gegen Racing) ging der Titel in den Südwesten. Für Gegner Hostert ist es dagegen eine Premiere, entsprechend groß ist die Vorfreude vor dem Duell.

Beide Kontrahenten vom Donnerstagabend begannen die Spielzeit als Zweitligisten. Während Hosterts Weg im laufenden Fußballjahr in die dritte Klasse und zurück in die zweite führte, stieg Käerjeng über den Winter in die höchste Klasse auf. Mit Kapitän Rodrigo Fernandes, Yoann Ribeiro, Luca Cungs und Keeper Finn Seligson verfügt die USH über drei Spieler mit Einsatzzeiten in der BGL Ligue. Bei Käerjeng sind Samuel Lourenco, Nayan Campos und Luca Carolei schon bei den 1.Herren aufgelaufen, weitere Akteure beider Mannschaften gehören zu den jeweiligen Kadern der Erstliga-Männer.

USH-Spieler Luca Cungs : „Wir freuen uns sehr auf dieses Spiel. Ich denke, es wird eine sehr intensive Partie mit vielen Emotionen. In solchen Spielen ist es oft so, dass die ganz kleinen Details entscheidend sind: wer konstanter ist, wer weniger Fehler macht und wer im entscheidenden Moment zur Stelle ist. Der Gegner hat ein sehr starkes Team, das haben sie über die ganze Saison bewiesen. Sie haben konstant gute Leistungen gezeigt und verfügen über viele individuelle Qualitäten. Sie sind gut organisiert und können jederzeit gefährlich werden. Sie spielen ähnlich wie wir, lassen den Gegner eher etwas mehr spielen und versuchen dann, ihn zu überrumpeln und zu kontern.

Das macht Käerjeng zu einem sehr schwierigen Gegner, aber wir sind sehr gut vorbereitet. Wir bereiten uns nun schon fast zwei Wochen auf dieses Finale vor. Es wird wichtig sein, dass wir von Anfang an voll da sind, mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen und in den Zweikämpfen die nötige Aggressivität zeigen. Ich persönlich habe ein sehr gutes Gefühl, man spielt schließlich nicht jeden Tag ein Finale. Die Motivation ist daher enorm, nicht nur bei unseren Spielern, sondern im gesamten Verein, da es das erste Mal ist, dass wir im Finale der ‚Coupe du Prince‘ stehen. Wir werden alles geben, um dieses Spiel zu gewinnen.“

Hostert musste auf seinem Weg ins Endspiel gleich dreimal ins Elfmeterschießen (s.u.), schaltete in der Vorrunde so z.B. auch Racing aus. Käerjeng war in der Vorrunde spielfrei und absolvierte entsprechend eine Begegnung weniger als seine Gegner vom Donnerstagabend. Setzte man sich gegen Differdingen in Runde 1 erst im Elfmeterschießen durch, so zeigte man sich in den folgenden drei Partien als sehr torhungrig und verwies u.a. Düdelingen in die Schranken.

Wege ins Finale

Hostert: Petingen (4:2 n.E., HF), Mertzig (5:3, VF), Mamer (10:11 n.E., AF), Mersch (4:2, R1), Racing (3:1 n.E., Q1)

Käerjeng: F91 (6:1, HF), Bettemburg (7:1, VF), Etzella (4:2, AF), Differdingen (8:7 n.E., R1)

Käerjeng winkt der dritte „Coupe du Prince“-Titel seiner Geschichte seit der Fusion, dies bei der dritten Finalteilnahme. Die Ligazugehörigkeit dürfte für den Fusionsverein sprechen, für Hostert ein kleines Plus an Erfahrung bei Spielern, die bei der 1.Mannschaft bereits zum Einsatz kamen. Anstoß in Beggen, wo das Endspiel um den Junioren-Pokal zum drittenmal nach 1982 und 2006 stattfindet, ist am Donnerstagabend um 19:30 Uhr, FuPa berichtet per Liveticker.