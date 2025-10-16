Luca Canales Uhrmann: »Wir freuen uns riesig auf die Löwen«

Es ist mit DAS Highlight der Saison für den FC Sturm Hauzenberg. Am 15. Spieltag der Bayernliga Süd empfangen die Granitstädter die Profireserve des TSV 1860 München. Die Junglöwen um Coach Alper Kayabunar , der nach der Entlassung von Patrick Glöckner für zwei Spiele bei den Profis in der 3. Liga eingesprungen war, spielen eine tolle Saison und führen die Tabelle souverän an. Anpfiff im Staffelbergstadion ist am Freitagabend um 18:30 Uhr.

Luca Canales Uhrmann und seine Teamkollegen fiebern nun dem Heimspiel gegen die Sechziger entgegen: "Flutlicht, Freitagabend - wir freuen uns alle riesig auf die Löwen. Es wäre natürlich ein Traum, wenn mir dabei der dritte Treffer in Serie gelingen würde."

Bei Trainer Dominik Schwarz kribbelt es ebenfalls: "Ein weiteres Highlight stellt zweifelsohne das morgige Flutlichtspiel gegen den aktuell unangefochtenen Tabellenführer TSV 1860 München II dar. Die Rollen und Kräfteverhältnisse könnten im Vorfeld kaum klarer verteilt sein. Unsere Mannschaft soll das Spiel vor hoffentlich ansprechender Kulisse in vollen Zügen genießen, um jeden Meter auf dem Rasen kämpfen und das Herz sprichwörtlich auf dem Platz lassen. In diesem Spiel hat sicherlich nur eine Mannschaft wirklich etwas zu verlieren."