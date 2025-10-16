Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Wusste zuletzt zu überzeugen: Luca Canales Uhrmann (vorne) will auch gegen die Junglöwen seine Qualitäten einbringen. Der TSV 1860 II gastiert am Freitagabend zum Flutlichtkracher in Hauzenberg. – Foto: Robert Geisler
Luca Canales Uhrmann: »Wir freuen uns riesig auf die Löwen«
Freitag - 15. Spieltag: Highlight-Heimspiel für den FC Sturm Hauzenberg gegen die Profireserve des TSV 1860 München
Es ist mit DAS Highlight der Saison für den FC Sturm Hauzenberg. Am 15. Spieltag der Bayernliga Süd empfangen die Granitstädter die Profireserve des TSV 1860 München. Die Junglöwen um Coach Alper Kayabunar, der nach der Entlassung von Patrick Glöckner für zwei Spiele bei den Profis in der 3. Liga eingesprungen war, spielen eine tolle Saison und führen die Tabelle souverän an. Anpfiff im Staffelbergstadion ist am Freitagabend um 18:30 Uhr.
Trotz der unglücklichen 2:3-Niederlage zuletzt in Ismaning manifestiert sich der Eindruck: Nach Anlaufschwierigkeiten ist der Sturm in der Bayernliga mittlerweile definitiv angekommen. Das gilt auch im Speziellen für einen Youngster mit ganz viel Potential: Luca Canales Uhrmann kommt immer besser in Schwung und traf sowohl gegen Nördlingen als auch in Ismaning. Seine ersten Tore in zweithöchste Amateurklasse überhaupt. "Ich denke, wir haben in den letzten Wochen große Fortschritte gemacht. Viele unserer Konkurrenten haben Akteure in ihren Reihen, die schon höherklassig oder gar im Profibereich unterwegs waren. Diese Erfahrung fehlt uns. Zudem haben wir uns zu Beginn mit dem Tempo und der Körperlichkeit in der Bayernliga schwer getan. Ich persönlich muss auch noch robuster werden, zumal ich nicht der größte Spieler bin", erzählt der 20-Jährige aus Großarmschlag bei Grafenau, der beruflich gerade die Ausbildung zum Physiotherapeuten absolviert.
Luca Canales Uhrmann (Mitte) gelangen zuletzt seine ersten beiden Treffer in der Bayernliga. – Foto: Sven Leifer
Sein Trainer Dominik Schwarz lobt ihn: "Luca ist nun bereits die zweite Saison bei uns und hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Als talentierter zentraler Mittelfeldspieler überzeugt Luca mit technischer Versiertheit und einem klaren Überblick im Spiel. Zudem passt er maßgeschneidert in unsere Philosophie auf junge talentierte Spieler der Region zu setzen. Es ist erfreulich, wie er sich in der Landes- und Bayernliga bereits etabliert hat."
Luca Canales Uhrmann und seine Teamkollegen fiebern nun dem Heimspiel gegen die Sechziger entgegen: "Flutlicht, Freitagabend - wir freuen uns alle riesig auf die Löwen. Es wäre natürlich ein Traum, wenn mir dabei der dritte Treffer in Serie gelingen würde."
Bei Trainer Dominik Schwarz kribbelt es ebenfalls: "Ein weiteres Highlight stellt zweifelsohne das morgige Flutlichtspiel gegen den aktuell unangefochtenen Tabellenführer TSV 1860 München II dar. Die Rollen und Kräfteverhältnisse könnten im Vorfeld kaum klarer verteilt sein. Unsere Mannschaft soll das Spiel vor hoffentlich ansprechender Kulisse in vollen Zügen genießen, um jeden Meter auf dem Rasen kämpfen und das Herz sprichwörtlich auf dem Platz lassen. In diesem Spiel hat sicherlich nur eine Mannschaft wirklich etwas zu verlieren."
Personalien FC Sturm Hauzenberg: Erfreulicherweise hat Joris Wagner nach seiner Meniskus-OP das Einzeltraining wieder aufgenommen. Christoph Traxinger konnte wieder dosiert ins Training einsteigen, ob es für Freitag reichen wird, das wird sich kurzfristig entscheiden. Darüber hinaus fehlen die langzeitverletzten Hannes Strohmaier, Nico Wipplinger, Moritz Gerhartinger, Anton Hobelsberger und Senad Sallaku.