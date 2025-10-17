Luca Canales Uhrmann köpft Hauzenberg vor 1.300 Fans zur Sensation!

Bereits in der 11. Minute musste Keeper Obermüller in höchster Not retten, als Brahim Moumou nach einem Fehler im Spielaufbau frei vor ihm auftauchte - Hauzenbergs Nummer eins reagierte glänzend und hielt sein Team im Spiel.

Nach dem Seitenwechsel wagte sich der Sturm mutiger nach vorne. In der 47. Minute lag der Führungstreffer bereits in der Luft, als Bastian Schmid über das Tor zielte. In der 69. Minute bebte der Staffelberg dann endgültig: Nach einem Freistoß von Wiesmaier stieg Luca Canales Uhrmann am höchsten und köpfte den Ball sehenswert ins lange Eck zur 1:0-Führung für den Außenseiter! In der 80. Minute hätte Hauzenberg den Deckel endgültig draufmachen können. Der eingewechselte Fabian Wiesmaier eroberte den Ball in der Hälfte der Löwen, tankte sich stark durch und entschied sich letztlich für den Abschluss, der Ball flog jedoch über den Kasten. Der in der Mitte freistehende Schmid hätte wohl nur noch einschieben müssen.

In der Schlussphase lauerte der Sturm immer wieder auf Kontermöglichkeiten, verpasste es jedoch, den letzten Ball an den Mann zu bringen. Die 1.300 Zuschauer peitschten die Heimelf nun lautstark nach vorne, feierten jeden gewonnenen Zweikampf und jedes Kopfballduell frenetisch. Die Hauzenberger um Heininger, Sinani & Co. verteidigten mit allem, was sie hatten und brachten den knappen Vorsprung tatsächlich über die Zeit.

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und großem Kampfgeist feierte der FC Sturm Hauzenberg einen historischen 1:0-Erfolg über den Tabellenführer. Ein Sieg, der Mut macht und eindrucksvoll zeigt, dass am Staffelberg nichts unmöglich ist.

Die Stimmen der Trainer zum Spiel:

Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): "Wir haben im Vorfeld ganz demütig gesagt, dass du in so einem Spiel über 90 Minuten nahezu fehlerfrei bleiben musst. Dann vertändeln wir zweimal im Mittelfeld den Ball, da hätte es tatsächlich schon 1:0 für Sechzig stehen können. Aber wir haben auch über das nötige Spielglück gesprochen, und das hatten wir heute auf unserer Seite. Mit dem Standard zum richtigen Zeitpunkt haben wir uns dann belohnt und konnten in Führung gehen. Wenn wir den einen oder anderen Konter besser ausspielen, können wir sogar auf 2:0 stellen. Dass Sechzig am Ball besser ausgebildet ist, hätte jeder vorher unterschrieben und das ist völlig in Ordnung. Wir haben dafür andere Tugenden reingehauen, und das war heute eine Top-Mannschaftsleistung vor einer überragenden Kulisse. Mich freut es einfach für den ganzen Verein, dass wir so ein Highlight setzen und solche Geschichten schreiben können. Denn genau solche schreibt nur der Fußball.“

Alper Kayabunar (Trainer TSV 1860 München II): "Es war für uns ein bisschen ein komisches Spiel. Wir sind nie so richtig reingekommen und haben es nicht geschafft Tempo ins Spiel zu bringen. Trotzdem hatten wir in der ersten Halbzeit Momente, in denen wir vielleicht ein Tor machen können, die wir aber nicht gut zu Ende gespielt haben. So ein Treffer hätte uns richtig gut getan. In der zweiten Halbzeit haben wir es immer wieder probiert, aber ohne die nötige Durchschlagskraft. Und dann ist es oft so, dass du am Ende durch eine Standardsituation das Gegentor bekommst. Wir haben immer wieder versucht, etwas zu kreieren, aber insgesamt war das einfach zu wenig aus unserer Sicht. Am Ende müssen wir dem Gegner zum Sieg gratulieren.“