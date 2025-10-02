Luca Calvagna schießt SGM Hardt/Lauterbach zum Sieg

Frommern startete stark, doch am Ende reichte es nicht, um gegen den Tabellenzweiten zu bestehen. Lukas Foelsch brachte die Hausherren früh in Führung (9.), Rouven Irion glich vor der Pause aus (37.). Nach Treffern von Florian Ehnis (59.), Arthur Albert per Foulelfmeter (67.) und Matteo Stefania (82.) blieb Frommern trotz guter Leistung ohne Punkt und steht mit zwölf Zählern auf Platz neuen, während Deißlingen/Lauffen den Rückstand auf Straßberg als Tablellenzweiter bei fünf Punkten hält. ---

In einem torreichen Spiel schenkten sich beide Mannschaften nichts. Matej Androsevic traf gleich dreimal für die Gäste (40., 58., 61.), während Justin Profft per Foulelfmeter (52.), Pascal Maurice Fahner (54.) und Cosmin Prodan (73.) für Schramberg ausglichen. Für die Hausherren bleibt es als Vorletzter bei vier Punkten, Hechingen verharrt mit elf Zählern auf Platz 12. ---

Kolbingen verpasste es, sich im Tabellenkeller Luft zu verschaffen. Yannick Frühwirt brachte die Gastgeber in Führung (39.), ehe ein Eigentor von Etienne Wolters den Ausgleich bescherte (60.). Frühwirt scheiterte in der Nachspielzeit per Foulelfmeter, womit Kolbingen bei neun Punkten auf Platz 13 bleib. Grosselfingen steht fünf Zählern weiterhin tief im Tabellenkeller auf Platz 16. ---

Straßberg festigte seine Spitzenposition mit einem souveränen Auswärtserfolg. Mert Akil (65.) und Lennart Kelm (83.) sorgten für den vSieg. Damit bleibt der Absteiger mit 25 Punkten ungeschlagen Tabellenführer, während Dotternhausen mit zwölf Punkten auf Rang 12 rangiert. ---

Winzeln setzte sich im Kellerduell klar durch und verschaffte sich etwas Luft. Adrian Heim (20.) und Tim Ziegler (48.) erzielten die Treffer. Während Winzeln nun bei elf Punkten auf Platz 11 steht, bleibt Wurmlingen mit sieben Zählern auf Rang 14. ---

Bubsheim bestätigte seine Heimstärke eindrucksvoll. Zwar brachte Felix Steinmetz die Gäste in Führung (28.), doch Otto Waal mit zwei Treffern (34. Foulelfmeter, 73.) und Andreas Messmer (36.) drehten die Partie. Mit nun 15 Punkten bleibt Bubsheim als Tabellenvierter auf Tuchfühlung zur Spitze, während Laufen/Eyach Platz 10 belegt. ---

Ein wildes Spiel mit späten Treffern hielt die Zuschauer in Atem. Riccardo Spataro (11., 62.) und Bozidar Ilic per Foulelfmeter (42.) trafen für Ebingen, während Kevin Bosch (24.), Fabio Müller (81., 89. Foulelfmeter) und ein Eigentor von Luca Thomann (45.+1) den Gastgebern den Sieg bescherten. Ebingen beendete die Partie nach Gelb-Roten Karten für Ilic (68.) und Sinisa Stanojevic (90.) in Unterzahl und bleibt punktlos Schlusslicht, Gruol/Erlaheim springt mit 14 Zählern auf Platz fünf. ---

Im Verfolgerduell teilten sich beide Teams die Punkte. Reto Kolb glich für Trillfingen durch einen Elfmeter aus, nachdem Trossingen schon in der 9. Minute in Führung gegangen war. Während die Gastgeber mit 13 Punkten auf Platz sechs bleiben, hat Trossingen als Tabellendritter nun sechs Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter.

---

Die Hausherren bestätigten ihre aufsteigende Form und rückten durch den fünften Saisonsieg mit nun 16 Punkten auf Rang vier vor. Luca Calvagna traf in der 38. Minute zur Führung und legte in der Nachspielzeit (90.+3) den zweiten Treffer nach. Die Gäste aus Bösingen verharren nach neun Spielen mit nur sechs Zählern auf Platz 15, weiterhin mitten im Abstiegskampf.---

