Luca Böker startet bei den Herren des VfB Peine

Luca Böker steht vor seinem ersten Jahr im Herrenbereich und geht den nächsten Karriereschritt voller Vorfreude und Einsatzbereitschaft an. Trainer Mehmet Yasti setzt große Hoffnungen auf den jungen Talentförderer.

Für Luca Böker beginnt in der kommenden Saison ein neuer Abschnitt: Seine erste Spielzeit im Herrenbereich beim VfB Peine steht an – ein Moment, auf den er lange hingearbeitet hat.

„Ich freue mich extrem auf meine erste Saison bei den Herren. Das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl und eine neue Herausforderung“, sagt Böker selbstbewusst. Der Übergang in den Herrenbereich bringt neue Anforderungen mit sich, sowohl sportlich als auch mental. „Ich weiß, dass das Tempo höher ist und die Abläufe schneller werden. Aber genau darauf habe ich hingearbeitet“, ergänzt der junge Spieler.

Mit großem Ehrgeiz startet Böker in die Vorbereitung: „Ich möchte von Anfang an Gas geben, viel lernen und mir meinen Platz im Team verdienen.“ Besonders wichtig sind ihm die erfahrenen Mitspieler und das Trainerteam, von denen er viel lernen will: „Von den älteren Spielern kann ich viel mitnehmen. Das will ich aufsaugen und mich Schritt für Schritt weiterentwickeln.“