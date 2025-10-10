Luca Binias ist Ruhepol und Unruheherd

Noch ist unklar, wohin die Reise des Bezirksligisten TuS Xanten in dieser Saison geht. Doch die Mannschaft hat mit Luca Binias einen Mann in ihren Reihen, der nicht nur sportlich überzeugt, sondern auch den Glauben ans Team vor dem anstehenden Spiel am Sonntag gegen den Kevelaerer SV hochhält. Und das hat mehrere Gründe.

Als er im Urlaub war, setzte es für den TuS Xanten mit dem 0:2 beim TuS Stenern die dritte Niederlage in Folge. Bei seiner Rückkehr gegen Viktoria Goch II (2:1) half er mit einer starken Leistung und per Torvorlage zum Ausgleich mit, wieder auf die Siegerstraße einzubiegen und die Negativserie zu beenden. Und als nach erneutem Rückschlag das Wort „Krise“ die Runde machte, war es der 25-Jährige, der am vergangenen Sonntag den späten Siegtreffer zum 2:1 in Weeze einleitete: Luca Binias hat ohne Frage Einfluss auf das Spiel seiner Mannschaft.

Zwar war der Mittelfeldspieler ebenso auf dem Platz mitverantwortlich, dass es Niederlagen gab. Auch er konnte den Sechs-Minuten-Blackout kürzlich beim 1:3 gegen die SGE Bedburg-Hau nicht verhindern. Und doch wirkt der 25-Jährige total überzeugend, als er am Abend nach dem ja immerhin nur sehr knappen und späten Sieg in Weeze neben dem Sinn für Realität auch eine gehörige Portion Hoffnung verbreitet: „Ja, unsereBilanz ist ausbaufähig. Wir sind nicht ganz so in die Saison gestartet, wie wir uns das vorgestellt hatten. Aber die Zuversicht ist da: Wir sind auf dem richtigen Weg.“

Immer wieder benutzt er im Gespräch Worte wie „Zusammenhalt“ und „ackern“ oder „arbeiten“. Und genau das lebt er vor, wie sein Trainer Marcel Zalewski bestätigt: „Luca rennt rauf und runter, verteilt die Bälle.“ Das führt folgerichtig dazu, dass der Coach vollstes Vertrauen in ihn hat, was sich auch an den Einsatzminuten ablesen lässt: Als einziger Stamm-Feldspieler stand er stets von An- bis Abpfiff auf dem Platz, verpasste urlaubsbedingt nur eine Partie.

Nach seiner Wohlfühlposition befragt, sagt Binias: „Ich spiele am liebsten auf der Acht oder der Zehn.“ Dabei beweist er Flexibilität. Als Xanten in dieser Saison zunächst im 4-2-3-1 agierte, war er der offensivere Part der Doppelsechs. Ebenso im seit Kurzem praktizierten 3-4-1-2. Als Zalewski in Weeze anfangs auf ein 5-3-2 setzte, begann Binias als Zehner vor Pascal Breitenstein und Jonah Shao, tauschte später mit Shao die Position und spielte Sechser – kam während der Schlussoffensive seines Teams aber auch über die Flügel.

Für den Gegner ist der auch als Standardschütze auftretende Binias ein Unruheherd, für das eigene Team ein verlässlicher Ruhepol. „Wenn es mal etwas stressig wird, wie nach dem Schlusspfiff in Weeze, stehen wir zusammen“, sagt er. Das gelte natürlich auch und vor allem während der 90 Minuten. „Wir haben in Weeze die ganze Zeit nach vorn gearbeitet, beide Tore waren schön herausgespielt. Wir haben Willen gezeigt, ein gutes Spielverhalten an den Tag gelegt und verfügen über die Mentalität, immer zurückkommen zu können. Das gibt uns Sicherheit.“

Luca Binias scheut keine Zweikämpfe, kommt dabei meist ohne Gelbe Karte aus. Er geht auch mal ins offensive Eins-gegen-Eins, mag aber noch lieber „Räume suchen und finden“, wie er sagt. Und gerne setzt er die Mitspieler ein: „Ich spiele Fußball, seit ich zwei Jahre alt bin und hatte, neben der Unterstützung meiner Eltern, in der Jugend beim SSV Lüttingen mit Thomas Vtic einen sehr guten Trainer.“ Der Ex-Profi habe stets gefordert, den Ball laufen zu lassen, über Passspiel mit Zug nach vorn Raumgewinn zu erzielen.

Seine persönliche Bilanz – vergangene Saison war er mit neun Toren und zehn Vorlagen zweitbester Scorer im Xantener Kader nach Stürmer David Epp – ist Binias nicht so wichtig wie der Mannschaftserfolg. Dass für diesen auch Ball-Eroberungen und der vorletzte Pass vor einer Tor-Erzielung sehr wichtig sind, und damit „Dinge, die auf unserem Level in keiner Statistik erfasst werden“, erwähnt Binias ganz ruhig, sachlich und uneitel. Wohl wissend, dass er mit genau solchen Aktionen seinem Team oft entscheidend weiterhilft.

Am Sonntag nun empfängt der TuS Xanten den formstarken Kevelaerer SV (Anpfiff um 15 Uhr). Ob David Epp, der in beiden Begegnungen mit dem KSV in der vergangenen Saison traf, wieder in der Startelf stehen kann, und Velibor Geroschus nach seinem Comeback in Weeze schon bereit ist für einen längeren Einsatz, wird sich nach Abschluss der Trainingswoche zeigen. In Weeze hatten beide jedenfalls – wie Binias – schon ihren Anteil an der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit.

Marvin Braun könnte nach krankheitsbedingter Abwesenheit ebenso wieder dabei sein wie Lukas Maas nach abgesessener Rotsperre. Dafür muss Kapitän Gerrit Jenowsky nach seiner fünften Gelben Karte zuschauen.

„Egal, wer zur Verfügung steht: Wir glauben an uns, machen immer weiter, bis der Schiedsrichter abpfeift“, sagt Luca Binias. Das möchte er mit seiner Mannschaft gegen den Kevelaerer SV am Sonntag erneut beweisen.