Luca Baldassarre wechselt beim FV Lörrach-Brombach in den Aktivbereich

FVLB-Sportchef Antonio Ratto (links) und Luca Baldassarre | Foto: FVLB

Aus dem Kader der U19 des FV Lörrach-Brombach wird Luca Baldassarre im Sommer in den Aktivbereich des Landesligisten aufrücken. Der 18-Jährige sei ein "technisch versierter Nachwuchsspieler", heißt es in der Mitteilung des FVLB. Baldassarre war vor drei Jahren vom FC Hausen ins Grütt gewechselt, "wo er sich zwischenzeitlich fußballerisch sehr gut entwickelt hat". Mit dem Einsatz im Team der U19 in der Junioren-Verbandsliga habe er sein damaliges Ziel erreicht, einmal höherklassig zu spielen. "Nun möchte der talentierte Mittelfeldspieler diesen Weg konsequent weitergehen und sich auch bei den Aktiven auf einem möglichst hohen Niveau beweisen", so der FVLB.