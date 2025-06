Luc Ihorst kehrt zurück zum VfL Osnabrück

Der VfL Osnabrück hat mit Luc Ihorst einen alten Bekannten zurückgeholt. Der 25-jährige Angreifer, geboren im nahegelegenen Damme, wird in der kommenden Saison erneut das Trikot der Lila-Weißen tragen – diesmal nicht als Leihspieler, sondern fest verpflichtet. Ihorst war bereits in der Zweitligasaison 2020/21 für den VfL aktiv, absolvierte seinerzeit 20 Pflichtspiele. Nun folgt nach Stationen in Braunschweig und Unterhaching die Rückkehr in die Heimatregion.