Luana Mertinatsch arbeitet sich in Wittlingen zurück in den Fußball

Mit 15 Jahren debütiert Luana Mertinatsch beim FC Basel. Dann stoppt eine Verletzung die Weiler Fußballerin. Bei Verbandsligist SG Wittlingen will sie nun wieder Fuß fassen.

Als Mona Reichert auflistet, was Luana Mertinatsch als Fußballerin auszeichnet, fällt ihr Blick auch auf die physische Komponente ihrer Innenverteidigerin. "Ihre Härte", sagt die Spielertrainerin der SG Schliengen-Wittlingen. Eine Intensität, die für manche Gegenspielerin in der Verbandsliga ungewohnt ist. Gesunde Härte, könnte man sagen. Als Mertinatsch ihr Fußballidol verrät, schließt sich der Kreis: "Sergio Ramos" nennt die 20-Jährige ihr Vorbild. "Weil er sich in jeden Zweikampf reinstürzt. Er hat immer hammerstark gespielt."

Robustheit und Durchsetzungsvermögen hat die Weilerin von klein auf gelernt. Kaum verwunderlich, wenn man mit zwei Brüdern fußballerisch groß wird. "Wir spielen eigentlich schon immer zusammen", sagt Mertinatsch über ihre Brüder Jona (22) und Liam (17), der aktuell in der U19 des SV Weil kickt. Und im Nachwuchs spielt sie lange ausschließlich in Jungenteams. "Der Ansporn ist nochmal höher und du hast einen stärkeren Kampfgeist, weil du auch gegen die Jungs gewinnen willst", findet sie.