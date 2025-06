Luan Kukic kehrt zum FV Ravensburg zurück

Die Personalie ist insofern bemerkenswert, als Kukic bereits zu Beginn der vergangenen Saison 2024/2025 von Calcio nach Ravensburg gewechselt war. In vier Einsätzen in der Oberliga erzielte er ein Tor, ehe er frühzeitig um die Auflösung seines Vertrags bat und wieder zu seinem vorherigen Verein zurückkehrte. Für Calcio absolvierte Kukic in der Folge 25 Oberligaspiele und steuerte dabei sieben Treffer bei. Trotz des sportlich schwierigen Gesamtverlaufs seiner Mannschaft – Calcio belegte am Ende den vorletzten Tabellenplatz und stieg in die Verbandsliga ab – erwies sich der flexible Offensivspieler als verlässlicher Scorer.



Zittern um die Ligazugehörigkeit