🖤❤️ Luan Harifaj kommt zur Victoria Pier-Schophoven

Victoria Pier-Schophoven setzt die Kaderplanung fort und begrüßt mit Luan Harifaj einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison. Der 19-Jährige ist in der Defensive zuhause und bringt mit 182 cm sowie seinem linken starken Fuß ein spannendes Profil für die Hintermannschaft mit.

Luan hat seine Ausbildung über Stationen im Jugendbereich (u. a. Arnoldsweiler und Sophienhöhe) durchlaufen und ist zur Zeit im Seniorenbereich bei Oberzier II aktiv. Insgesamt stehen bei Luan bereits 35 Spiele, 3 Tore und 1 Assist in der Bilanz.