LTS Bremerhaven verpflichtet Alex Medeiros

– Foto: Steffi Rathje

Die LTS Bremerhaven hat ihren Kader weiter verstärkt und Alex Medeiros verpflichtet. Der Offensivspieler aus Kanada soll künftig neue Akzente im Angriff setzen und bringt dafür ein klar umrissenes Profil mit.

Medeiros gilt als energiegeladener Angreifer, der vor allem durch seine Schnelligkeit und Zielstrebigkeit überzeugt. Im letzten Drittel zeigt er seine Stärken im Abschluss und soll damit für mehr Durchschlagskraft im Offensivspiel sorgen.

Mit seiner Spielweise erhofft sich die LTS zusätzliche Impulse im Angriff, insbesondere in Umschaltmomenten und bei schnellen Vorstößen in die Tiefe. Der Neuzugang wird damit eine wichtige Rolle im Offensivkonzept der kommenden Saison einnehmen.