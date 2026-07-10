LTS Bremerhaven holt Serhat Atilgan zurück

Die Leher TS hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Bremen-Liga-Saison präsentiert. Mit Serhat Atilgan kehrt ein bekanntes Gesicht an den Speckenbütteler Park zurück.
Der Offensivspieler bringt vor allem Tempo, Dribbelstärke und Qualitäten im Eins-gegen-Eins mit. Nach Einschätzung des Vereins soll er der Offensive zusätzliche Impulse verleihen und mit seiner Dynamik für mehr Torgefahr sorgen.
Mehr Dynamik für die Offensive
„Mit seinem Tempo, seiner Dynamik und seinen Qualitäten im Eins-gegen-Eins kann Serhat für viele gefährliche Momente vor dem gegnerischen Tor sorgen“, teilte die Leher TS auf ihren Social-Media-Kanälen mit.
Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass der Rückkehrer die Mannschaft sportlich verstärken wird. Gleichzeitig setzt der Bremen-Ligist auf einen Spieler, der den Verein bereits kennt und sich entsprechend schnell wieder eingewöhnen dürfte.
Mit der Verpflichtung von Atilgan baut die Leher TS ihre Offensive weiter aus und gewinnt einen variabel einsetzbaren Angreifer hinzu, der in der kommenden Saison für zusätzliche Torgefahr sorgen soll.