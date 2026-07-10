LTS Bremerhaven holt Serhat Atilgan zurück Der Bremen-Ligist kann einen Rückkehrer begrüßen. Mit Serhat Atilgan kehrt ein offensivstarker Flügelspieler an den Speckenbütteler Park zurück und soll für mehr Tempo und Durchschlagskraft sorgen. von smu · Heute, 16:42 Uhr · 0 Leser

– Foto: LTS Bremerhaven

Die Leher TS hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Bremen-Liga-Saison präsentiert. Mit Serhat Atilgan kehrt ein bekanntes Gesicht an den Speckenbütteler Park zurück.

Der Offensivspieler bringt vor allem Tempo, Dribbelstärke und Qualitäten im Eins-gegen-Eins mit. Nach Einschätzung des Vereins soll er der Offensive zusätzliche Impulse verleihen und mit seiner Dynamik für mehr Torgefahr sorgen. Mehr Dynamik für die Offensive

„Mit seinem Tempo, seiner Dynamik und seinen Qualitäten im Eins-gegen-Eins kann Serhat für viele gefährliche Momente vor dem gegnerischen Tor sorgen“, teilte die Leher TS auf ihren Social-Media-Kanälen mit. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass der Rückkehrer die Mannschaft sportlich verstärken wird. Gleichzeitig setzt der Bremen-Ligist auf einen Spieler, der den Verein bereits kennt und sich entsprechend schnell wieder eingewöhnen dürfte.