LSV Neustadt mit 7:2 und FSV Viktoria Cottbus mit 6:2

BSV Chemie Tschernitz – SV Wacker 09 Ströbitz II 1:1

Vor 75 Zuschauern gab es Punkteteilung. Mel-Marlon Binder brachte Tschernitz in der 65. Minute in Führung. Doch die Freude währte nicht lange, denn Mohamad Dreiee glich in der 78. Minute für Ströbitz II aus.

SpG Drebkau/Kausche – SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus 2:4

Die Gäste dominierten die erste Halbzeit klar. Florian Grützner traf in der 10. und 37. Minute, dazwischen erhöhte Eddie Mann in der 18. Minute. Kurz nach der Pause stellte Felix Stachowiak in der 50. Minute auf 4:0. Zwar verkürzten Fabian Triebeneck (61.) und Chris Portmann (90.+2) noch für die Hausherren, doch der Sieg der Gäste war nicht mehr in Gefahr.

SV Borussia 09 Welzow – SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern 3:2

Ein packendes Spiel vor 120 Zuschauern. Phillipp Meyer brachte Welzow früh in der 4. Minute in Front. Jonas Gryczman glich in der 13. Minute aus, doch Toni Zieger stellte in der 28. Minute erneut die Führung her. Nach der Pause glich Lucas Tzschernick in der 56. Minute für die Gäste aus. Nur fünf Minuten später sorgte Tim Boslau mit dem 3:2 in der 61. Minute für den umjubelten Siegtreffer.

LSV Neustadt/Spree – SG Blau-Weiß Schorbus 7:2

Die Zuschauer sahen ein wahres Torfestival. Gracjan Arkuszewski eröffnete in der 5. Minute, Nico Bartelt glich in der 25. Minute per Foulelfmeter aus. Ronny Kreher (30.) und erneut Arkuszewski (33.) stellten auf 3:1. Paul Kobus verkürzte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2), doch nach der Pause spielte nur noch Neustadt: Bartosz Kosman (49., 71.), Lennox Jay Schurmann (60., Foulelfmeter) und Ahmad Azad (85.) machten den 7:2-Sieg perfekt. Zudem sah Jasem Abod von Schorbus in der 75. Minute die Gelb-Rote Karte.

SpG Kahren/Laubsdorf – FSV Viktoria 1897 Cottbus 2:6

Die Gäste spielten sich in einen Rausch. Robert Kiesow traf in der 14. und 58. Minute doppelt, dazwischen stellte Lars Marten Arlt in der 35. Minute auf 2:1. Maurice Zachau (67.), Maximilian Melcher (80.) und Jonathan Scheibner (89.) erhöhten weiter. Für die Hausherren trafen Nico Adomeit (26.) und Max Pohl (71.).

SpG Briesen/Dissen – VfB Cottbus 97 3:0

Nach einer torlosen ersten Halbzeit schlugen die Gastgeber nach der Pause eiskalt zu. Tom Bockner (64.), Carl Grafe (65.) und Christian Rinza (80.) sorgten binnen 16 Minuten für klare Verhältnisse und einen 3:0-Heimsieg.

SV Fichte Kunersdorf – SV Eiche Branitz 2:3

Kunersdorf begann stark und führte nach Treffern von Jannek Wetzk (25.) und Jan Gulbing (28., Foulelfmeter) schnell mit 2:0. Doch Branitz bewies Moral: Lennart Seidler (34.), Tyler Schmidt (48.) und Rudi Moldenhauer (65.) drehten die Partie zum 3:2-Auswärtssieg.

FSV Spremberg 1895 – 1. FC Guben II 1:3

Die Gäste erwischten einen Traumstart, als Laslo Schneider bereits in der 3. Minute traf. Jonas Laucke glich in der 47. Minute für Spremberg aus. Doch Sandro Schmidt (61.) und Nico Hetzel (73.) stellten die Weichen auf Sieg für Guben II.