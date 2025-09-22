LSV Neustadt im 9:0-Torrausch, wildes 5:3 der SpG Briesen/Dissen

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

1. FC Guben II – SV Wacker 09 Ströbitz II 2:2 Vor 50 Zuschauern entwickelte sich ein hitziges Duell mit zahlreichen Karten. Dean-Lennox Krück brachte Guben in der 33. Minute in Führung. Spät drehte Ströbitz das Spiel: Mohamad Dreiee traf in der 80. Minute, Max Grasme zwei Minuten später zur 2:1-Führung. Doch Guben schlug zurück – Nico Hetzel verwandelte in der 87. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2-Endstand. Die Partie endete mit drei Platzverweisen: Pascal Neumann (67.) sah Gelb-Rot, ebenso Konrad Hornisch (90.) und Mohamad Dreiee (96.) für Ströbitz. Zudem wurde Alexander Julle in der 95. Minute mit Rot vom Platz gestellt.

BSV Chemie Tschernitz – FSV Viktoria 1897 Cottbus 2:2 Ein abwechslungsreiches Remis: Rene Mettke brachte Tschernitz früh in der 7. Minute in Führung. Niklas Kiesow glich für Cottbus in der 26. Minute aus. David Dörry sorgte in der 56. Minute wieder für die Führung der Gastgeber, doch nur vier Minuten später stellte Maximilian Melcher das 2:2 her.

SV Borussia 09 Welzow – SpG Drebkau/Kausche 2:3 Die Gäste legten stark los: Manuel Rehn traf in der 14. Minute, Stephan Faber erhöhte in der 29. Minute auf 2:0. Doch Welzow kämpfte sich zurück – Phillipp Meyer (38.) und Felix Boslau (63.) sorgten für den Ausgleich. Am Ende war es erneut Manuel Rehn, der in der 71. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:3 für Drebkau/Kausche setzte.

LSV Neustadt/Spree – VfB Cottbus 97 9:0

Ein echtes Torfestival vor 68 Zuschauern. Gracjan Arkuszewski traf doppelt (14., 21.), ehe Lennox Jay Schurmann in derselben Minute (21.) das 3:0 markierte. Lukasz Machinka (39.) und Tim Reichl (55.) erhöhten weiter. Danach legten Ronny Kreher (68.), Schurmann mit einem Doppelpack (75., 76.) und erneut Kreher (90.) nach. Ein 9:0, das keine Fragen offenließ.

FSV Spremberg 1895 – SG Blau-Weiß Schorbus 3:2

Ansgar Urban stellte früh in der 5. Minute die Weichen auf Sieg. Richard Wickord erhöhte in der 29. Minute, ehe Nico Fechner (39.) und Paul Kobus (65.) für Schorbus ausglichen. Doch in der 90. Minute übernahm Wickord Verantwortung und verwandelte einen Foulelfmeter zum 3:2-Sieg. Maik Richter sah für die Gäste bereits in der 27. Minute die Rote Karte.

SV Eiche Branitz – SpG Kahren/Laubsdorf 3:2

Die 143 Zuschauer sahen eine packende Partie. Marcel Leutert brachte Branitz in der 18. Minute in Führung, Lennart Seidler erhöhte in der 52. Minute. Nico Scheibner (57.) verkürzte, ehe Rudi Moldenhauer in der 65. Minute auf 3:1 stellte. In der Nachspielzeit brachte Felix Kroll die Gäste noch einmal heran (90.), doch der Sieg blieb bei Branitz.

SpG Briesen/Dissen – SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus 5:3

Ein wahres Torfeuerwerk bot dieses Duell. Magnus Pulm eröffnete in der 10. Minute per Foulelfmeter. Doch Briesen drehte die Partie: Nico Wellschmidt (21.) und Christian Rinza (36., 57., 77.) sorgten für ein 4:1. Pulm verkürzte in der 83. Minute per Handelfmeter, Carl Grafe stellte nur drei Minuten später das 5:2 her. Eddie Mann traf in der Nachspielzeit (90.+2) zum 5:3-Endstand. Briesen spielte ab der 82. Minute in Unterzahl nach der Roten Karte für Robert Lorenz.

SV Fichte Kunersdorf – SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern 5:0

Kunersdorf überzeugte auf ganzer Linie. Jannek Wetzk brachte die Gastgeber in der 26. Minute in Führung. Danach avancierte Tobias Graske zum Matchwinner mit drei Treffern (55., 73., 85.). Maurice Hagen setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 5:0. Vor 110 Zuschauern feierte Kunersdorf einen klaren Heimsieg.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

+++

Uckermarkliga

Es fand kein Spiel statt.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________