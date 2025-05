LSK verpflichtet zwei Brasilianer!

William Monteiro Magnus Francisco wusste im Mittelfeld des aktuellen Sechstplatzierten zu gefallen. Nach sechs Jahren in Schneverdingen, das sich wieder in der Landesliga zu etablieren scheint, zieht es den 25-Jährigen zum Lüneburger SK Hansa. „Ich habe in dieser Saison mehrere Spiele von Schneverdingen gesehen und dabei ist mir William extrem positiv aufgefallen. Er war praktisch für den Gegner nicht zu pressen und entschied sich mit Ball immer für die richtige Aktion. Zudem ist er ein Spielertyp, der oft den vorletzten Pass zu einer Torchance einleitet", so der neue LSK-Trainer Tarek Gibbah in der Vereinsmitteilung über die Fähigkeiten seines neuen Schützlings.

Etwas defensiver agiert Wilson Alex Pinto Coelho Junior. Der zweite nach Lüneburg wechselnde Brasilianer ist in der Innenverteidigung aktiv. Auch für ihn hatte Gibbah nur lobende Worte übrig: „Er gewinnt viele Kopfbälle und löst seine Aufgaben auch technisch sehr gut. Mir gefällt vor allem seine professionelle Einstellung zum Fußball." Beide einst auch in Brasilien aktiven dürften den Anspruch haben, sich in der Stammformation zu etablieren. Denn ihr Ziel sei es immer gewesen, höher zu spielen. Beim LSK agieren sie erstmals auf deutschem Fünftliga-Niveau - in der Hoffnung, sich gemeinsam mit dem ambitionierten Klub weiterzuentwickeln. Derweil verkündete der LSK auch sechs teil schon vorher bekannte Abgänge zum Saisonende. Torwart Steffen Tiegs, Kapitän Corvin Behrens und Abwehrchef Shabane Sanni werden sich anderen Aufgaben zuwenden. Paul Jürß sowie Jonas Seidel entschieden sich für eine Fußballpause, während Michel Oelkers seine Fußballkarriere verletzungsbedingt beenden musste. Mehr Informationen zur Landesliga Lüneburg