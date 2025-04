LSK verpflichtet Torwarttalent

Der Lüneburger SK Hansa tütete am vergangenen Wochenende die Rückkehr in die Oberliga ein. Für die kommende Saison soll der Kader weiter verstärkt werden. Zwischen den Pfosten erweitert Bennet Rotetzki den Konkurrenzkampf.

Aktuell spielt er noch für die A-Junioren des Niendorfer TSV, die in der A-Jugend-Regionalliga auf Rang zwei stehen. Dort muss sich der einst auch für den HSV auflaufende Keeper einem harten Konkurrenzkampf stellen, sodass er für die Aufgabe beim LSK gewappnet scheint. Der frischgebackene Landesliga-Meister griff in dieser Saison auf Haris Zlomusica sowie Steffen Tiegs zurück. Das Duo musste - auch dank der starken Vordermänner - in 27 Pflichtspielen nur 23 Gegentore hinnehmen.

Tarek Gibbah, der zur neuen Saison als Cheftrainer übernimmt, erfreute sich in der Vereinsmitteilung am Transfer: „Mit der Verpflichtung von Bennet Rotetzki bleiben wir unserem Weg treu, die besten Talente aus der Umgebung zum LSK zu lotsen. Auch auf der Torwartposition tut uns junges Blut sehr gut! Bennet ist top ausgebildet und extrem ehrgeizig. Sein Talent hat er auch schon im Training unter Beweis gestellt."