LSK verpflichtet nächstes Talent

Der Lüneburger SK Hansa bastelt aktuell fleißig am Kader für die kommende Saison. Dieser erhält einen durchaus jungen Anstrich. Mit Tjark Dörr wechselt ein weiterer Spieler aus der A-Jugend direkt in die Oberliga.

Der 18-Jährige gehört dem Kader des JFV A/O/B/H/H an, welcher sich erst jüngst die Meisterschaft in der A-Jugend-Regionalliga sicherte und im Finale des Niedersachsenpokals steht. Dort wartet am 28. Mai der VfL Wolfsburg. Der aus Lüneburg stammende Dörr zählte zu den Stammkräften und steuerte zu den beachtlichen Erfolgen zehn Treffer in 18 Partien bei.

Dörr blickt durchaus ambitioniert auf seinen Einstieg in den Herrenbereich: „Ich möchte gut in mein erstes Herrenjahr reinkommen und möglichst viel Spielpraxis sammeln. Und es wäre schön, wenn wir nicht gegen den Abstieg spielen, sondern uns in der Oberliga nach oben orientieren.“ Dafür verpflichtete der Lüneburger SK Hansa bereits sechs Neuzugänge. Zuvor muss er allerdings noch zwei Landesliga-Begegnungen absolvieren. Am heutigen Abend (19.30 Uhr) steht das Auswärtsspiel beim abstiegsgefährdeten TSV Etelsen an.

