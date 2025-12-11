LSK verliert langjährigen Schlussmann

Wie der LSK am gestrigen Mittwochabend mitteilte, wechselt der Keeper zum Landesligsten TuS Harsefeld. „Als Haris mit dem Wunsch auf mich zukam, den Verein im Winter verlassen zu wollen, war ich natürlich erstmal baff. Aber Haris hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Er wird sportlich und menschlich eine Lücke hinterlassen", sagte Trainer Tarik Gibbah.

Dieser stellte Zlomusica zu Beginn der Saison noch zwischen die Pfosten. Doch nachdem sich der im Sommer verpflichtete Arne Exner gesund meldete, folgte ein Torwartwechsel. Seit Oktober nahm Zlomusica ausschließlich auf der Bank Platz. Die Rolle füllte er beim LSK bereits zu Regionalliga-Zeiten aus. Infolge des Abstiegs, der zum Durchrutschen bis in die Landesliga führte, fungierte der inzwischen 26-Jährige als Nummer eins und trug zur Oberliga-Rückkehr bei.