LSK stellt Klassenunterschied zur Schau
Meyer-Doppelpack bei ungefährdetem Erfolg über Heidetal
Als Ersatz für das ausgefallene Ligaspiel in Wolfenbüttel traf der Lüneburger SK Hansa in einem kurzfristig vereinbarten Test am Montagabend auf den FC Heidetal und schaffte frühzeitig klare Verhältnisse.
Auf dem Kunstrasenplatz in Adendorf gab der Oberligist von Beginn an den Ton an. Malte Meyer stellte nach nicht einmal 180 Sekunden die Weichen auf Sieg. In der Folge erspielte sich das Team von Tarek Gibbah weitere Chance. Ein Doppelschlag von Meyer und Leon Perera brachte die 3:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel kam der abstiegsgefährdete Landesligist stärker auf, verkürzte frühzeitig durch Daniel Horn. Doch der auf vielen Positionen rotierende LSK agierte weiter überlegen. Tjark Dörr und Wilson Pinto Coelho erhöhten auf 5:1. Kilian Konig betrieb für den FCH nochmals Ergebniskosmetik. Keine 120 Sekunden darauf stellte Nico Hübner den 6:2-Endstand her,
Damit beendete der Lüneburger SK die Testspielreihe ohne jeglichen Makel. Am Samstag soll er in den Ligabetrieb zurückkehren. Mit dem SC Spelle-Venhaus wartet direkt eine anspruchsvolle Aufgabe. Der FC Heidetal wiederum testet einen Tag später nochmals beim Ligakonkurrenten aus Stade.