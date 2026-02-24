LSK stellt Klassenunterschied zur Schau

– Foto: Steffi Rathje

Auf dem Kunstrasenplatz in Adendorf gab der Oberligist von Beginn an den Ton an. Malte Meyer stellte nach nicht einmal 180 Sekunden die Weichen auf Sieg. In der Folge erspielte sich das Team von Tarek Gibbah weitere Chance. Ein Doppelschlag von Meyer und Leon Perera brachte die 3:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel kam der abstiegsgefährdete Landesligist stärker auf, verkürzte frühzeitig durch Daniel Horn. Doch der auf vielen Positionen rotierende LSK agierte weiter überlegen. Tjark Dörr und Wilson Pinto Coelho erhöhten auf 5:1. Kilian Konig betrieb für den FCH nochmals Ergebniskosmetik. Keine 120 Sekunden darauf stellte Nico Hübner den 6:2-Endstand her,