LSK startet mit Sieg in HSV-Doppelpack

– Foto: Laura Bornemann

Rund eineinhalb Woche trennen den Lüneburger SK Hansa noch vom Pflichtspielstart. Er befindet sich bereits in einer ansprechenden Verfassung, die er am Mittwochabend im Vergleich mit der HSV-Reserve bestätigte.

Auf dem Rasenplatz in Winsen entwickelte sich eine unterhaltsame Begegnung, in der es keinen Klassenunterschied zu erkennen gab. Der LSK agierte gewohnt offensiv und ging nach 21 Minuten durch einen von Marian Kunze verwandelten Elfmeter in Führung. Die spielstarken Hamburger - bei denen einige Stammkräfte fehlten, da sie mit den Profis im Trainingslager in Österreich verweilen - traten ebenfalls in Erscheinung, wussten ihre Chancen aber zunächst nicht zu nutzen. In der 77. Minute gelang dem frisch aus Köln verpflichteten Alessandro Puzzo der Ausgleich. Tjark Dörr lieferte eine schnelle Antwort - 2:1 (83.). Kurz vor Schluss war der treffsichere Angreifer erneut zur Stelle und vollendete zum 3:1-Endstand.