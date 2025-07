LSK startet mit Derbysieg in Testspielreihe

Der MTV Treubund Lüneburg erwies sich in den vergangenen beiden Landesliga-Spielzeiten stets als unbequemer Gegner für den Lüneburger SK Hansa. Am gestrigen Freitagabend wurde der Oberliga-Rückkehrer seinem Status gerecht und gewann nach überlegen geführter zweiter Halbzeit souverän.

Die ersten 45 Minuten verliefen dagegen noch recht ausgeglichen. Treubund, das Torjäger Jona Prigge in Richtung LSK ziehen lassen musste, wusste dagegenzuhalten und besaß ebenfalls Chancen zur Führung. Nach dem Seitenwechsel legten die Gäste zu. In Minute 53 traf Bo Weishaupt zum 0:1. Acht Zeigerumdrehungen später erhöhte Malte Meyer auf 0:2. Damit herrschten klare Verhältnisse im Sportpark an der Uelzener Straße. Marian Kunze stellte in der Endphase den 0:3-Endstand her.