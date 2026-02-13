LSK siegt nach starker erster Hälfte

– Foto: Lennart Blömer

Fast drei Wochen musste sich der Lüneburger SK Hansa gedulden, um das dritte Vorbereitungsspiel auf die Rückserie zu absolvieren. Im Vergleich mit dem TV Jahn Schneverdingen präsentierte er sich dennoch schon in beachtlicher Verfassung.

Insbesondere im ersten Abschnitt dominierte der Oberligist das Geschehen auf dem Kunstrasenplatz. Lasse Schmidt und Jona Prigge, der gleich zweimal einnetzte, schafften frühzeitig klare Verhältnisse. Schon nach 31 Minuten lag der LSK mit 3:0 in Führung. Anschließend nahm die Dominanz ab. Die Hausherren, die im Winter Torjäger Samir Rabbi und schon vor Saisonbeginn William Monteiro sowie Wilson Alex Pinto Coelho nach Lüneburg ziehen lassen mussten, fanden besser in die Partie hinein. Dem eingewechselten Maurice Bahnemann gelang nach dem Seitenwechsel noch das Ehrentor.