LSK siegt auch im dritten Test Meyer gelingt das Siegtor von FuPa Lüneburg · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffi Rathje

Während der Großteil der Mannschaften am Wochenende aufgrund des Schnees und Frostes wieder einmal aussetzen musste, absolvierte der Lüneburger SK Hansa sein bereits drittes Vorbereitungsspiel und blieb auch bei der SV Ahlerstedt/Ottendorf siegreich.

Auf dem Ahlerstedter Kunstrasenplatz, der erst vor rund einem Jahr fertiggestellt wurde und weder Granulat noch Sand enthält, entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung. Beide Mannschaften stellten ihre Qualitäten unter Beweis. Den einzigen Treffer des Sonntagnachmittages erzielte letztlich LSK-Torjäger Malte Meyer per Foulelfmeter, mit dem er seinem Team den dritten Sieg im dritten Testspiel sicherte.