LSK mit starkem Start in die Hallensaison

Anders als bei vielen anderen Vereinen besitzt der Hallenfußball beim Lüneburger SK Hansa einen durchaus hohen Stellenwert. Am Wochenende trat er gleich bei zwei Hallenturnieren an, und zwar mit Erfolg.

Zunächst trat der Oberligist - unterstützt von einigen Akteuren aus der Zweitvertretung - beim Webnetz-Cup des TSV Adendorf an. Dort traf er auf verschiedene Teams aus der Region und ließ über weite Strecken nichts anbrennen. Lediglich ein Unentschieden leistete sich der LSK auf dem Weg zum Turniersieg. Die K.o-Spiele beendete er sogar ohne Gegentreffer. Im Halbfinale sprang ein 4:0-Erfolg über den in der Bezirksliga vertretenden Ausrichter heraus. Der Ochtmisser SV wehrte sich Endspiel tapfer. Dennoch setzten sich die Kreisstädter mit 2:0 durch und erfreute sich am Turniersieg.

Schon am Sonntag befand sich der LSK keineswegs in der Favoritenrolle. Beim auf Kunstrasen durchgeführten Hallenturnier in Geesthacht gingen nämlich fast ausschließlich Oberligisten in den Start. Diese kamen aus Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder sogar Berlin angereist. Tasmania, den Berliner Teilnehmer, fegte das Team von Tarek Gibbah zum Auftakt eindrucksvoll mit 7:1 vom Platz. In den weiteren Gruppenspielen folgten zwei Siege und ein Remis gegen den SV Eichede, VfR Neumünster und TSB Flensburg.