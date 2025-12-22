Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Halle
– Foto: Thies Meyer
LSK mit starkem Start in die Hallensaison
Oberligist wird Favoritenrolle in Adendorf gerecht +++ Platz drei in Geesthacht
Anders als bei vielen anderen Vereinen besitzt der Hallenfußball beim Lüneburger SK Hansa einen durchaus hohen Stellenwert. Am Wochenende trat er gleich bei zwei Hallenturnieren an, und zwar mit Erfolg.
Zunächst trat der Oberligist - unterstützt von einigen Akteuren aus der Zweitvertretung - beim Webnetz-Cup des TSV Adendorf an. Dort traf er auf verschiedene Teams aus der Region und ließ über weite Strecken nichts anbrennen. Lediglich ein Unentschieden leistete sich der LSK auf dem Weg zum Turniersieg. Die K.o-Spiele beendete er sogar ohne Gegentreffer. Im Halbfinale sprang ein 4:0-Erfolg über den in der Bezirksliga vertretenden Ausrichter heraus. Der Ochtmisser SV wehrte sich Endspiel tapfer. Dennoch setzten sich die Kreisstädter mit 2:0 durch und erfreute sich am Turniersieg.
Schon am Sonntag befand sich der LSK keineswegs in der Favoritenrolle. Beim auf Kunstrasen durchgeführten Hallenturnier in Geesthacht gingen nämlich fast ausschließlich Oberligisten in den Start. Diese kamen aus Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder sogar Berlin angereist. Tasmania, den Berliner Teilnehmer, fegte das Team von Tarek Gibbah zum Auftakt eindrucksvoll mit 7:1 vom Platz. In den weiteren Gruppenspielen folgten zwei Siege und ein Remis gegen den SV Eichede, VfR Neumünster und TSB Flensburg.
Trotz der starken Vorrunde wartete im Viertelfinale der nächste Hochkaräter. Kilia Kiel - 2023/24 noch in der Regionalliga aktiv - bezwang der LSK letztlich im Neunmeterschießen. Somit wartete erneut Eichede, das sich im zweiten Duell mit 2:1 durchsetzte und letztlich im Finale gegen Dassendorf den Titel holte. Für die Lüneburger gab es immerhin Rang drei. Das Platzierungsspiel gewannen sie nämlich mit 4:3 gegen Flensburg. Darüber hinaus stellten sie mit Bennet Rotetzki den besten Torhüter.
Trotz der Weihnachtsfeiertage verbleibt nicht allzu viel Verschnaufpause für den Oberligisten. Schon am 27. Dezember absolviert er die Vorrunde beim 34. Budenzauber des SV Eintracht Lüneburg. Die Endrunde würde bei Erreichen drei Tage später folgen. Abgerundet wird die Hallensaison mit dem eigenen Turnier am 03.01.2026. Im Sportzentrum Adendorf begrüßt der LSK ein ähnlich starkes Teilnehmerfeld wie am gestrigen Sonntag in Geesthacht.