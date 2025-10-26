LSK-Lauf endet beim Spitzenreiter: Torjäger sieht Rot

Der Lüneburger Sport-Klub Hansa trat die Auswärtsfahrt zum 1. FC Germania Egestorf-Langreder mit einer breiten Brust an. Trotzdem geriet der Aufsteiger letztlich ordentlich unter die Räder und muss aufgrund einer Undiszipliniertheit einige Spiele auf seinen Top-Torjäger verzichten.
Der LSK fand zunächst noch gut in die Partie und ließ erste Gelegenheiten aus. Dann verloren die Gäste nach dem Doppelschlag von Alexander Zürn (25.) und Finn Hoffmann (28.) komplett den Faden. Dass Torjäger Malte Meyer, der sechs der 14 LSK-Tore erzielte, für eine Gegenspieler-Beleidigung die Rote Karte sah (43.), schwächt die Salzstädter noch über das Spiel hinaus.
Noch vor der Pause machte Jonas Lübke den Deckel drauf (45.+1) - die Lüneburger stemmten sich zwar gegen eine deutliche Pleite, doch Nick Bode (56.) und Erblin Thaqi (66.) legten trotzdem nach. Nach vier Pflichtspielen ohne Niederlage kassiert die Gibbah-Elf einen herben Rückschlag im Stadion an der Ammerke. Mit Hinblick auf das Heimspiel gegen Kellerkind SV Holthausen Biene muss der LSK diese Pleite schnell abhaken - dann aber aus genannten Gründen auf Meyer verzichten.