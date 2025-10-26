– Foto: Lennart Blömer

LSK-Lauf endet beim Spitzenreiter: Torjäger sieht Rot Oberliga Niedersachsen: Nach vier Partien ohne Niederlage reißt die Lüneburger Serie Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Lüneburg SK Egestorf-L.

Der Lüneburger Sport-Klub Hansa trat die Auswärtsfahrt zum 1. FC Germania Egestorf-Langreder mit einer breiten Brust an. Trotzdem geriet der Aufsteiger letztlich ordentlich unter die Räder und muss aufgrund einer Undiszipliniertheit einige Spiele auf seinen Top-Torjäger verzichten.

Der LSK fand zunächst noch gut in die Partie und ließ erste Gelegenheiten aus. Dann verloren die Gäste nach dem Doppelschlag von Alexander Zürn (25.) und Finn Hoffmann (28.) komplett den Faden. Dass Torjäger Malte Meyer, der sechs der 14 LSK-Tore erzielte, für eine Gegenspieler-Beleidigung die Rote Karte sah (43.), schwächt die Salzstädter noch über das Spiel hinaus.