LSK landet Achtungserfolg

Für den Lüneburger SK Hansa stand am Samstag ein echter Härtetest an. Der FC Anker Wismar erwies sich als der erwartet starke Gegner. Dennoch konnte der Oberliga-Aufsteiger die Partie offen gestalten.

Auf dem prächtigen Rasenplatz in Erbstorf erwischte der LSK den besseren Start. Schon nach neun Minuten erzielte Nick Tappe den Führungstreffer. Anschließend gaben jedoch die Gäste, die vor drei Wochen dem Drittligisten Hansa Rostock nur mit 2:3 unterlagen, den Ton an. Evgeni Pataman vollendete die Bemühungen in Zählbares - 1:1 (36.). In der Folge bekam das Publikum weiter eine anschauliche Partie geboten. Auch die Wechsel auf beiden Seiten sorgten für keinen Bruch. Weitere Treffer blieben jedoch aus, sodass es beim Unentschieden blieb.