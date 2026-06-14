LSK-Ikone Wolk rückt ins Trainerteam

Stefan Wolk kam in der abgelaufenen Spielzeit beim Lüneburger SK Hansa nur noch selten zum Zug, wird aber auch zukünftig eine prägende Rolle einnehmen.
Am heutigen Sonntag verkündete der Oberligist nämlich, dass der 36-Jährige zukünftig als spielender Co-Trainer fungieren wird. Damit arbeitet er zukünftig an der Seite von Tarek Gibbah, der den Aufsteiger zum souveränen Klassenerhalt führte und darüber hinaus auch noch den Niedersachsenpokal gewann. Die langjährige Stammkraft Wolk kam dabei nur selten zum Zug, absolvierte nur sechs Pflichtspiele. Verletzungsprobleme, aber auch eine starke Konkurrenz innerhalb des Teams standen ihm im Weg.
Mit der ungewohnten Reservistenrolle konnte sich der Innenverteidiger allerdings abfinden. Denn „das Sportliche sollte als leistungsorientierter Fußballer wohl das ausschlaggebende Argument sein, ist es bei mir aber nicht. Bei der Entscheidung, noch ein Jahr beim LSK zu bleiben, ging es mir viel mehr darum, dass ich unfassbar doll an dem Verein und den Menschen hänge – Mitspielern, Betreuern, Ehrenamtlichen und Fans, die sogar aus Namibia regelmäßig anreisen."
Insgesamt absolvierte Wolk fast 400 Pflichtspiele für den LSK, führte ihn auch 2017 bei der letzten DFB-Pokal-Teilnahme (1:3 gegen Mainz) als Kapitän aufs Spielfeld. Sein Wissen wird er zur neuen Saison vermehrt an die Mitspieler weitergeben. Sehr zur Freude von Gibbah: „Gerade für unsere vielen jungen Spieler ist seine Erfahrung von unschätzbarem Wert. Er gibt Orientierung, lebt die richtige Mentalität vor und hilft den Jungs mit seiner direkten Art bei ihrer Entwicklung. Deshalb freue ich mich sehr, dass Stefan auch in der kommenden Saison Teil unseres Weges bleibt."
Schon am 27. Juni werden die Lüneburger in die Sommervorbereitung starten. Das erste Testspiel steigt bereits am nächsten Tag gegen den Ochtmisser SV. Es folgen acht weitere Spiele und zahlreiche schweißtreibende Trainingseinheiten bis zum Oberliga-Auftakt am 08./09. August. Zwei Wochen später steigt dann das mit Spannung erwartete DFB-Pokal-Highlight gegen Werder Bremen, das voraussichtlich am Millerntor, dem Stadion des FC St. Pauli, ausgetragen wird. Wolk wird dann auf dem Spielfeld oder an der Seitenlinie zu finden sein.