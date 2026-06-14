LSK-Ikone Wolk rückt ins Trainerteam

– Foto: Birte Meyer

Am heutigen Sonntag verkündete der Oberligist nämlich, dass der 36-Jährige zukünftig als spielender Co-Trainer fungieren wird. Damit arbeitet er zukünftig an der Seite von Tarek Gibbah, der den Aufsteiger zum souveränen Klassenerhalt führte und darüber hinaus auch noch den Niedersachsenpokal gewann. Die langjährige Stammkraft Wolk kam dabei nur selten zum Zug, absolvierte nur sechs Pflichtspiele. Verletzungsprobleme, aber auch eine starke Konkurrenz innerhalb des Teams standen ihm im Weg.

Mit der ungewohnten Reservistenrolle konnte sich der Innenverteidiger allerdings abfinden. Denn „das Sportliche sollte als leistungsorientierter Fußballer wohl das ausschlaggebende Argument sein, ist es bei mir aber nicht. Bei der Entscheidung, noch ein Jahr beim LSK zu bleiben, ging es mir viel mehr darum, dass ich unfassbar doll an dem Verein und den Menschen hänge – Mitspielern, Betreuern, Ehrenamtlichen und Fans, die sogar aus Namibia regelmäßig anreisen."