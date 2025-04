LSK greift bei Landesliga-Schlusslicht zu

Den LSK trennen trotz der jüngsten 0:2-Niederlage in Bornreihe nur noch vier Punkte von der Meisterschaft. Die Planungen für die kommende Spielzeit laufen bereits auf Hochtouren. Mit Tappe kommt ein Wunschspieler, an dem schon länger Interesse vorhanden war. Nun verlässt der Mittelfeldakteur nach sieben Jahren Römstedt. „Mich reizt die Herausforderung, in einem starken LSK-Team in der Oberliga zu spielen", erklärte er in der LSK-Mitteilung seine Entscheidung.

Tappe, dem beachtliche acht Saisontore - und damit fast 30 Prozent der MTV-Treffer - gelangen, bringt die Fähigkeiten mit, auch eine Spielklasse höher zu bestehen. Dass Nick Woche für Woche, trotz der schwierigen Tabellensituation in seinem aktuellen Verein, positiv auffällt – und zwar nicht nur mir, sondern auch vielen gegnerischen Spielern und Trainern – zeigt seine Klasse", betonte Tarek Gibbah, der zur neuen Saison den Trainerposten beim Lüneburger SK Hansa übernehmen wird.