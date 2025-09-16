LSK gewinnt Testspiel bei Bezirksliga-Spitzenreiter

Zu Wochenbeginn absolvierte der Lüneburger SK Hansa ein Testspiel beim formstarken TSV Elstorf, der sich als herausfordernder Gegner erwies. In der zweiten Hälfte zog der seit fünf Ligapartien ungeschlagene Oberligist davon.
Schon nach acht Minuten erzielte Tjark Dörr das 0:1. Doch der Bezirksligist, der die vergangenen fünf Begegnungen allesamt deutlich gewann, hielt dagegen. Kurz vor der Pause gelang Paul Lukas Lochner das 1:1. Die Gäste, bei denen viele Spieler zum Zug kamen, die bisher nur auf wenig Einsatzzeit kamen, legten aber schon vier Zeigerumdrehungen nach dem Seitenwechsel durch Jona Prigge wieder vor - 1:2. Der eingewechselte Leon Perera - vor einer Woche noch mit Sri Lanka in Länderspielen gegen die Malediven aktiv - schaffte in der Endphase per Doppelpack klare Verhältnisse, sodass die Gäste einen letztlich standesgemäßen 4:1-Erfolg einfuhren. Bei den Aufeinandertreffen in der Landesliga-Saison 2023/24 fielen die Resultate übrigens deutlicher zugunsten des LSK aus.
Dieser empfängt am Wochenende den Spitzenreiter Atlas Delmenhorst und will seine Serie weiter fortsetzen. Selbiges Ziel besitzt der TSV Elstorf, auf den ein schwieriges Auswärtsspiel bei der SG Estetal wartet.