LSK gewinnt Testspiel bei Bezirksliga-Spitzenreiter

Schon nach acht Minuten erzielte Tjark Dörr das 0:1. Doch der Bezirksligist, der die vergangenen fünf Begegnungen allesamt deutlich gewann, hielt dagegen. Kurz vor der Pause gelang Paul Lukas Lochner das 1:1. Die Gäste, bei denen viele Spieler zum Zug kamen, die bisher nur auf wenig Einsatzzeit kamen, legten aber schon vier Zeigerumdrehungen nach dem Seitenwechsel durch Jona Prigge wieder vor - 1:2. Der eingewechselte Leon Perera - vor einer Woche noch mit Sri Lanka in Länderspielen gegen die Malediven aktiv - schaffte in der Endphase per Doppelpack klare Verhältnisse, sodass die Gäste einen letztlich standesgemäßen 4:1-Erfolg einfuhren. Bei den Aufeinandertreffen in der Landesliga-Saison 2023/24 fielen die Resultate übrigens deutlicher zugunsten des LSK aus.