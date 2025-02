LSK gewinnt letztes Testspiel deutlich

Kurzfristig vereinbarte der Lüneburger SK Hansa ein Testspiel beim Bramfelder SV. Im Vergleich mit dem Hamburger Landesligisten sprang ein überzeugender Sieg heraus, der dem Oberliga-Aspiranten mit einem guten Gefühl in die Rückserie gehen lassen dürfte.

So., 09.02.2025, 15:30 Uhr

Denn über weite Strecken dominierte der LSK das Geschehen, was sich auch im Resultat widerspiegelte. Ein Doppelschlag von Corvin Behrens und Marian Kunze brachte die Gäste auf dem Kunstrasenplatz Ellernreihe auf die Siegerstraße. Im zweiten Abschnitt erhöhten Leon Perera und nochmals Kunze auf 0:4, sodass die Begegnung nach 68 Minuten gelaufen war. Kurz vor Schluss gelang den Brameldern durch Miles Feleke Tafese noch das Ehrentor, wohl besonders zum Ärger von Keeper Haris Zlomusica dem ein Zu-Null-Spiel vergönnt blieb.

Insgesamt kann der LSK auf eine gute Vorbereitung zurückblicken, in dem er sogar dem Hamburger Oberliga-Spitzenreiter Altona 93 vor Probleme stellte. All dies spielt am kommenden Sonntag jedoch keine Rolle mehr, wenn das Auswärtsspiel beim FC Hagen/Uthlede ansteht. Im Vorjahr setzte es dort eine 0:2-Niederlage.

